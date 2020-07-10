Almanya'da doğurganlık hızı düşüyor

Almanya'da 2019 yılında 778 bin 100 bebek dünyaya geldi. Bu, bir önceki yıla oranla 9 bin 400 daha az bebek doğduğu anlamına geliyor. Federal İstatistik Dairesi tarafından açıklanan verilere göre, toplam doğurganlık hızı ise 1,54. Bu rakam 2018 yılında 1,57 olarak açıklanmıştı. Söz konusu verilere göre, Almanya'da kadınlar ilk kez ortalama 30,1 yaşında anne oluyor. Ülkede ilk kez anne olma ortalama yaşı on yıl önce, 28,8 idi.

Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade ediyor. Son verilere göre Almanya'nın 16 eyaletinden 14'ünde doğumlar azalırken, kadın başına Bavyera'da 1,55 ve Bremen'de 1,60 bebek ile önceki yılla aynı seviyede kaldı.

Alman vatandaşı olan kadınlarda doğurganlık hızı 1,43 çocukla bir önceki yıla oranla küçük bir düşüş kaydetti. 2018'de bu rakam 1,45'ti. Almanya'da yaşayan yabancı uyruklu kadınlarda 2018 yılında 2,12 olan doğurganlık hızı ise 2019'da 2,06'ya geriledi.

AFP / BW,ET

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