Almanya'da doğumlar son 10 yılın en düşük seviyesinde

Almanya'da toplam doğurganlık hızı kadın başına 1,35'e geriledi. Geçen yıl, 2013'ten bu yana ülkede en az bebeğin dünyaya geldiği sene oldu. Ancak konu sadece Almanya'yı değil Avrupa'nın tamamını ilgilendiriyor.

Almanya genelinde 2023'te doğan çocuk sayısı bir yıl öncesine kıyasla yüzde 6 azalarak 692 bin 989'a düştü. 2022 yılında toplam 738 bin 819 bebek dünyaya gelmişti. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre 2023, 682 bin 69 bebeğin dünyaya geldiği 2013 yılından bu yana Almanya'da en az doğumun gerçekleştiği sene oldu.

Nüfus başına bir kadının yaşamı boyunca dünyaya getirdiği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı da geçen yıl, 2022'ye kıyasla yüzde 7 azalarak, 1,46'dan 1,35'e düştü. Bu oran 2022'de de bir önceki seneye oranla yüzde 8 düşmüştü.

Açıklanan veriler, koronavirüs pandemisi ile alakalı olarak istisnai bir yıl olan 2021 hariç, 2017'den bu yana Almanya'da doğurganlık hızının her yıl biraz daha düştüğünü ve bu düşüşün son iki senede daha da büyük oranda gerçekleştiğini gösteriyor. 2011 ile 2016 yılları arasında, aileler ve çocuklar için yasalarda yapılan iyileştirmelerin ve ülkeye gelen göçmenlerin de etkisi ile toplam doğurganlık hızı 1,39'dan 1,59'a yükselmişti.

2024'ün ilk dört ayının baz alındığı veriler ise doğurganlık hızındaki düşüşün bu yıl da devam edeceğini ancak geçen senenin ilk dört ayı ile kıyaslandığında düşüş hızının azaldığını ortaya koyuyor. Federal İstatistik Dairesi, toplam doğurganlık hızını 15-49 yaş arası kadınlar üzerinden hesaplıyor.

Doğurganlık hızı eyaletlerin tamamında düştü

Almanya'da doğurganlık hızı, geçen sene istisnasız bir şekilde 16 eyaletin tamamında düştü. Ülkenin kuzey ve doğusundaki eyaletlerde ise bu düşüşün, diğer bölgelere kıyasla daha fazla olduğu tespit edildi. Saksonya'da yüzde 10, Mecklenburg-Vorpommern'de yüzde 9, Brandenburg ve Schleswig-Holstein'da yüzde 8'lik bir düşüş kaydedilirken düşüşün en az olduğu eyalet yüzde 1 ile Saar oldu.

Açıklanan verilere göre toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu eyalet 1,46 ile Bremen, en düşük olduğu eyalet ise 1,17 ile Berlin.

Alman kadınların toplam doğurganlık hızı son yıllarda her sene düşüyor Fotoğraf: Jan Woitas/dpa/picture-alliance

Doğum oranı hem yerli hem yabancı kadınlarda azalıyor

Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı rakamlar, doğum oranlarının hem Alman vatandaşı hem de ülkede yaşayan yabancı uyruklu kadınlarda azaldığını gösteriyor. Alman kadınların toplam doğurganlık hızı 1,36'dan 1,26'ya, yabancı kadınlarınki ise 1,88'den 1,74 çocuğa gerilemiş durumda. Daire'nin konuya dair raporunda, "Bir ülkenin nüfusunun, dışarıdan göç almadan azalmaması için gelişmiş ülkelerde kadın başına ortalama 2,1 çocuğun dünyaya gelmesi gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

Almanya'da çocuk doğuran kadınların ortalama yaşı 31,7 olurken baba olan erkeklerin ortalama yaşı 34,7 olarak tespit edildi. 2021 yılı ile kıyaslandığında kadınların ortalama yaşında yüzde 0,1'lik bir düşüş görülürken erkeklerde bir değişiklik kaydedilmedi.

Doğumlar Avrupa genelinde azalıyor

Doğum oranlarının azalması sadece Almanya'da değil, Avrupa'nın pek çok ülkesinde görülen bir olgu. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 2022 yılı verileri, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin çoğunda doğum sayılarının azaldığını ortaya koyuyor.

Bu konuda başı çeken ülkeler, doğum oranının bir yıl öncesine kıyasla yüzde 10 ve daha fazla azaldığı Estonya, İrlanda, Çekya, Danimarka ve Finlandiya oldu. Almanya'da bu oran yüzde 8, Fransa, İspanya, Polonya, Macaristan ve Hırvatistan'da yüzde 3, İtalya ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nde ise yüzde 1 olarak kaydedildi. Birlik içinde doğum oranı artan sadece iki ülke var: Yüzde 6'lık artışla Portekiz ve yüzde 4'lük artışla Bulgaristan.

KNA / ET,BK

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