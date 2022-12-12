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Fotoğraf: picture alliance/dpa/O. Spata
PolitikaAlmanya

Almanya'da "doğal gazı daha tasarruflu kullanın" çağrısı

2 saat önce

Almanya'da doğal gaz depoları yüzde 95 oranında dolu olmasına rağmen halka "doğal gazda daha tasarruflu olun" çağrısı yapıldı.

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Almanya'da elektrik ve doğal gaz piyasasından sorumlu Federal Ağ Ajansı, vatandaşları doğal gaz tüketiminde daha fazla tasarruf yapmaya çağırdı. Ekonomi Bakanlığı'na bağlı Ajans'ın Başkanı Klaus Müller, şu an tasarruf oranının hâlâ yüzde 13 seviyesinde olduğunu belirterek yüzde 20 oranına ulaşılmasını gerekli gördüklerini söyledi.

Müller, "Tagesspiegel" gazetesine yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde soğuklar devam edecek. Bu nedenle tasarruf çabalarında rehavete kapılmamalı ve tüm kış boyunca dişimizi sıkmalıyız" dedi.

Şu an doğal gaz depolarının yüzde 95 ile en yüksek doluluk oranına sahip olduğunu belirten Müller, "Almanya yaza göre daha hazırlıklı durumda. Şu an farklı kaynaklardan doğal gaz tedarik ediyoruz. Yakında sıvı doğal gaz için üç terminalimiz olacak. Norveç'ten, Hollanda'dan, Belçika ve aynı zamanda Fransa'dan tedarikimiz iyi durumda. Ama soğuk dalgasının daha uzun sürmesi riski var. Eksi on derecede doğal gaz tüketimi de patlıyor" diye konuştu.

Klaus Müller
Klaus MüllerFotoğraf: Handelsblatt

Jung: Tasarruf hedeflerinin altındayız

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi Genel Başkan Yardımcısı Andreas Jung da rezervlerin doluluğuna rağmen doğal gaz sıkıntısı riskinin hâlâ bulunduğu uyarısı yaparak kış aylarının soğuk geçmesi, sıvı gaz sevkiyatının beklentinin altında kalması ve yüksek tüketim olasılıklarının risk oluşturduğunu söyledi.

Birlik partileri meclis grubunun enerji politikaları sözcüsü olan Jung, Funke medya grubuna yaptığı açıklamada dondurucu soğukların henüz tam etkisini göstermediğini, buna rağmen geçen haftaki tasarruf hedeflerinin belirgin bir şekilde altında kalındığını kaydetti. Jung, "Bu, federal hükümet için bir alarm olmalıdır. Kısa vadeli eyleme geçilmeli, halkta daha güçlü bir farkındalık yaratılmalıdır" dedi.

Başbakanın halka daha tasarruflu olmaları çağrısı yapmasını talep eden Jung, federal hükümetin çok net bir iletişim kurması ve enerji tasarrufunda her tür katkının önemli olduğunu vurgulaması gerektiğini kaydetti.

Başbakan Olaf Scholz'un "tedarikin güvence altında olduğuna dair sürekli kendini övücü" tarzını eleştiren CDU'lu politikacı, "Bu söylem insanları yanlış bir güvenlik hissine sürüklüyor. Olaf Scholz'dan 'Aynen böyle devam' yerine açık konuşmasını bekliyoruz" dedi.

AFP/BK,HT

 

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