Almanya’da depremzedeler için yardım seferberliği

Yasin Kesginlikimiloğlu DW'ye telefonda yaptığı açıklamada, sabah saat üçe kadar kamyonlara kışlık giysiler, battaniyeler ve bebek maması yüklenmesine yardım ettiğini söylüyor. Stuttgart yakınlarında yaşayan 38 yaşındaki inşaat mühendisinin Türkiye'de çok sayıda akrabası bulunuyor. Stuttgart'ın Zuffenhausen semtindeki bir mobilya mağazasının otoparkında yüzlerce gönüllüyle birlikte tüm gece gözlerini kırpmadan yardım çalışmalarında görev alan Yasin gibi Almanya genelinde on binlerce Türkiye kökenli seferber olmuş durumda.

Kesginlikimiloğlu, "Felaket haberi WhatsApp gruplarında hızla yayılmaya başladı. Hemen imkânı olan herkes, bağışlamak istediği eşyalarını arabasına doldurup kamyonların beklediği toplama noktalarına getirdi. Eşya dolu koli ve çantalar, elbirliği ile kamyonlara yüklendi" diyor.

Türkiye'deki akrabaları için endişeliler

Stuttgart'ta ilk aşamada sekiz kamyon bu şekilde yardım kolileriyle yüklenip Türkiye'ye doğru yola çıktı. Yardımları Türkiye'deki deprem bölgelerine ulaştıracak nakliye şirketleri ve şoförler ise herhangi bir ücret talep etmiyor. Almanya'ya başta gıda maddesi olmak üzere çeşitli ürünler getiren kamyonlar, genelde Türkiye'ye boş olarak dönüyordu.

Yasin Kesginlikimiloğlu, Almanya'nın diğer şehirlerinde de benzer yardım faaliyetleri olduğunu söylüyor: "4 bin kilometre uzakta olsak da depremden etkilenen insanlar için iyi bir şeyler yapabiliriz. Birçoğu depremin ardından evlerini terk ederken yanlarına kıyafet alamdı" şeklinde konuşuyor.

Yasin Kesginlikimiloğlu (ortada) Fotoğraf: Privat

Kendisinin deprem bölgesinde akrabası olmasa da aileleri için endişelenen pek çok tanıdığı olduğunu söylüyor: "Örneğin komşum Kahramanmaraşlı. Erkek ve kız kardeşinin evleri yıkılmış ve artık yaşanamaz hale gelmiş."

Türkiye uçuşları tamamen doldu

Almanya Türk Toplumu Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu da DW'ye yaptığı açıklamada, Türkiye'deki akrabaları için endişelendiğini söylüyor: "Dün Kayseri'deki kız kardeşime büyük zorluklarla ulaşabildim. Şehir, her ne kadar doğrudan deprem bölgesinde olmasa da afet mağduru illere komşu ve depremden etkilendi. Biz bile bu kadar endişelenirken, kim bilir Kahramanmaraşlı ya da Malatyalıların çaresizliği ne kadar büyüktür!"

Sofuoğlu, deprem bölgesine giderek arama-kurtarma çalışmalarına katılmak isteyenlerin yoğun talebi nedeniyle Türkiye uçuşlarının tamamen dolduğunu da belirtiyor.

Gökay Sofuoğlu Fotoğraf: picture alliance/dpa

Gökay Sofuoğlu, depremzedeler için Almanya'da yardım toplayan çok sayıda özel girişimin çabasını memnuniyetle karşılandığını da vurguluyor: "Şu anda çok sayıda dernek, kurum ve kuruluşun bağış toplamaya çalıştığı bu süreç tüm hızıyla devam ediyor. Elbette bu, acil yardım için önemli. İnsanların şu anda hijyen malzemelerine, battaniye ve uyku tulumlarına ihtiyacı var."

Uzun vadeli yardımlar gerekiyor

Sofuoğlu, herkesi söz konusu yardım oluşumlarını, bağışlarla desteklemeye çağırıyor ve ekliyor: "Elbette bir diğer husus da pek çok insanın geçim kaynaklarını kaybetmiş olması ve uzun vadeli yardıma ihtiyaç duymaları. Bir süre sonra medyanın konuya ilgisi azaldığında, halkın afetzedelere yardım etme isteğinin de azalma tehlikesi var. Bu nedenle depremden etkilenenler için sponsorluk ya da iş kurma desteği şeklindeki uzun vadeli yardımların da organize edilmesi gereken bir süreç bizi bekliyor."

1999 depreminde de buna benzer uzun soluklu bir program başlatılmış, Almanya'da yaşayanlar Türkiye'deki insanlara sponsor olarak aylık para göndermişlerdi.

Almanya arama-kurtarma ekibi ve 20 ton yardım gönderdi

İktidardaki SPD’nin Federal Meclis milletvekillerinden Hakan Demir, telefonunun pazartesi sabahından buyana susmadığını söylüyor: "Birçok kişi bana, yakınlarının bir kısmını kaybettiğini, bazı akrabalarının ise hâlâ enkaz altında olduğunu anlatıyor. Doğal olarak hepsi perişan vaziyette. Benden Alman devleti olarak, Federal Meclis olarak, hükümet olarak hızlı hareket etmemizi ve afet bölgelerindeki insanların durumuna dikkat çekmemizi istiyorlar."

Almanya'nın üzerine düşeni yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini vurgulayan Demir, ilk etapta özel eğitimli bir arama-kurtarma ekibinin, bu sabah (08.02.) yaklaşık 20 ton acil yardım malzemesiyle birlikte hava yoluyla Türkiye'ye gittiğini açıkladı: "Elbette Türkiye ile çok yakın bir bağımız var. Türkiye'den gelen ve orada çok sayıda akrabası olan büyük bir topluluğa sahibiz. Ancak bundan bağımsız olarak, şu anda Türkiye'de ya da Suriye sınırında olduğu gibi, dünyanın herhangi bir yerinde ne zaman insani bir felaket meydana gelse, Almanya destek olmak için orada olur."

Ukraynalılara ve mültecilere de yardım ediliyor

Stuttgartlı yardım görevlisi Yasin Kesginlikimiloğlu, bu durumun Almanya'daki Türkiye kökenliler için de geçerli olduğunu söylüyor: "Toplumumuz aynı dayanışmayı 2021 yılındaki sel felaketi sırasında da göstermiş, yardım malzemesi toplayarak ya da felaket bölgelerinde çorba dağıtarak mağdurlara destek olmuştu. Üçüncü ya da dördüncü kuşak olarak Almanya bizim evimiz. Aynı dayanışmayı Ukrayna için ya da mülteciler buraya geldiğinde da gösterdik."

Kesginlikimiloğlu, bu gece de Zuffenhausen'daki otoparkta kamyonlara yardım malzemesi yüklemeye devam edeceklerini söylüyor. Deprem bölgesinden gelen vahim görüntüler, Almanya'daki gönüllüleri daha fazla yardım ve gayrete sevk ediyor.