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Fotoğrafta, çocuk parkında salıncakta sallanan bir çocuk ile yanındaki yetişkinin gölgesi ve bir çocuğun bacak kısmı görünüyor
Sembol fotoğrafFotoğraf: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance
SuçAlmanya

Almanya'da dehşet verici çocuk istismarı davası

46 dakika önce

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yürütülen soruşturmada, onlarca çocuğun istismar edildiği ve dehşet verici görüntülerin başkalarıyla da paylaşıldığı ortaya çıktı.

https://www.dw.com/tr/almanyada-deh%C5%9Fet-verici-%C3%A7ocuk-istismar%C4%B1-davas%C4%B1/a-61978194

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde görülen bir çocuk istismarı davası çerçevesinde yürütülen soruşturmada dehşet verici detaylar ortaya çıktı. Emniyet Müdürlüğü, Wermelskirchen kentinde yaşayan 44 yaşındaki baş zanlının, en küçüğü 1 aylık bir bebek olan 12 çocuğu istismar ettiğini açıkladı. Şüphelinin internette kendini çocuk bakıcısı olarak tanıtarak ilan verdiği ve kurbanlarına bu yolla yaklaştığı belirtildi.

Kasım ayında hakkında soruşturma açılan şahsın Aralık ayında tutuklandığı ve yetkililerin şüpheliye ait çok sayıda harici diske el koyduğu belirtildi. Söz konusu harici disklerde toplam 32 terabaytlık veri bulunduğu ve işlenen suça kanıt teşkil edecek olan görüntülerin hala tamamının izlenemediği belirtildi. Yetkililer tüm verilerin çözümlenmesinin ardından kurbanların sayısının artabileceğine dikkat çekiyor. Soruşturmayı yürüten savcı Ulrich Bremer, davanın tamamlanması için uzun bir süreye ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

"Tahayyül edilemez derecede vahşet"

Suçlamaları genel hatlarıyla kabul eden şüphelinin elinde başka şüphelilerin de varlığına işaret eden bazı listelerin bulunduğu, soruşturmanın kapsamının da bu yönde genişletildiği belirtildi. Diğer şüphelilerin birbirleri ile bağlantılarının bulunmadığı, ancak baş şüphelinin bu kişilerle doğrudan iletişimde olduğu kaydedildi. Köln Başsavcılığı, bu kişilerle şüphelinin "tahayyül edilemez derecede vahşet içeren" fotoğraf ve videolar paylaştığını ifade etti.

Geçen Cuma günü Kuzey Ren-Vestfalya’da 14 eyaletten 70’den fazla şüpheliye yönelik olarak yürütülen soruşturma kamuoyuna yansımış ve şüphelilerin çocuk pornografisi bulundurduğu ve bu materyalleri birbirleri ile de paylaştıkları belirlenmişti. Bazı şüphelilerin de çocuklara tecavüz ettiği açıklanmıştı.

Almanya’nın batısındaki Kuzey Ren-Vestfalya, son yıllarda büyük çocuk istismarı davalarına tanıklık etti. Münster şehrinde görülen daha önceki bir davada ana şüpheliler uzun hapis cezalarına çarptırılmış, bu olaydan önce de Lüdge bölgesindeki bir kamp alanındaki çocuk istismarı olayı ve Bergisch Gladbach davaları Almanya çapında infial yaratmıştı.

 

AFP,dpa / SÖ,ET

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