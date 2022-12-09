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Fotoğraf: Julian Rettig/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

Darbe soruşturmasında "düşman listesi" ele geçirildi

53 dakika önce

Almanya'da darbe planlamakla suçlanan gruba yönelik soruşturmalarda bir düşman listesi ele geçirildiği bildirildi. Listede Dışişleri Bakanı Baerbock'un yanı sıra tanınmış isimler bulunuyor.

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Almanya'da darbe planlamakla suçlanan ve aşırı sağcı Reichsbürger (İmparatorluk Vatandaşları) çevrelerinden oluştuğu belirtilen grubun bir "düşman listesi" hazırladığı ortaya çıktı. Berlin'de yayımlanan Tageszeitung gazetesi, 18 ismin yer aldığı listede başta Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock olmak üzere siyasetçiler, gazeteciler ve kamuoyunda tanınmış isimler bulunduğunu bildirdi.

Çarşamba günü ülke çapında yapılan kapsamlı polis operasyonunda gruba üye olmakla suçlanan 22 kişi ve gruba destek verdiği düşünülen 3 kişi tutuklanmıştı. Grup, darbe planları çerçevesinde Alman Federal Meclisine silahlı bir baskın planlamakla da suçlanıyor.

Dışişleri Bakanı Baerbock
Dışişleri Bakanı BaerbockFotoğraf: Thomas Koehler/photothek/IMAGO

Gazetenin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre grubun "düşman listesi"nde Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Saskia Esken, SPD Genel Sekreteri Kevin Kühnert ve Hristiyan Demokratik Birlik (CDU) partisi eski genel başkanı Armin Laschet'in yanı sıra CDU'nun şimdiki Genel Başkanı Friedrich Merz ile kamu yayıncılık kuruluşlarında görev yapan tanınmış üç televizyon sunucusu da bulunuyor. Tageszeitung, söz konusu listenin, operasyonlar öncesindeki soruşturma sürecinde ele geçirildiğini de belirtti.

SPD Genel Başkanı Saskia Esken
SPD Genel Başkanı Saskia EskenFotoğraf: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Listede adının bulunduğunu teyit eden SPD Genel Başkanı Saskia Esken, gazeteye yaptığı açıklamada, şiddete hazır durumdaki İmparatorluk Vatandaşlarının yarattığı tehdidin hafife alınmaması gerektiğini belirterek "Bu kişiler sadece komplo teorileri fantazileri kurmakla kalmayıp, somut planlara da sahiplerdi. Ve bunları hayata geçirmeye hazırlardı" diye konuştu.

SPD Genel Sekreteri Kevin Kühnert de İmparatorluk Vatandaşlarına yönelik soruşturmalar sırasında ele geçirilen listelerden birinde adının bulunduğunu teyit ederek Federal Emniyet Teşkilatının kendisini Çarşamba günü konuyla ilgili bilgilendirdiğini söyledi.

AFP,rtr/BK,TY

 

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