Almanya'da darbe şüphesine karşı büyük operasyon

Almanya'da darbe hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bir örgüte operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 25 kişinin içinde eski bir milletvekili de var.

Almanya'da ülke çapında yapılan operasyonlarla, darbe planladıkları ve terör örgütü üyesi ya da destekçisi oldukları varsayılan, aralarında eski bir milletvekilinin de olduğu 25 kişi gözaltına alındı. Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann ve Federal Savcılık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu 25 zanlının aşırı sağcı "İmparatorluk Vatandaşları" (Reichsbürger) adlı örgütün üyesi olduğu bildirildi.

Adalet Bakanı Buschmann, sabah saatlerinde, güvenlik güçlerinin 130 noktaya düzenlediği baskınlar esnasında Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Demokrasi kendini savunmakta: Bu sabahtan itibaren teröre karşı büyük bir operasyon yapılıyor. Federal Başsavcılık, İmparatorluk Vatandaşları çevresinden terör ağı zanlıları hakkında soruşturma başlattı. Anayasal kurumlara silahlı saldırılar düzenlenme planları olduğuna dair şüpheler var" ifadelerini kullandı.

Federal Savcılık tarafından yapılan açıklamada da, operasyon düzenlenen örgütün en geç geçen yıl Kasım ayında kurulduğu ve bu örgütün hedefinin Almanya'daki devlet düzenini yıkarak, yerine halihazırda temel noktaları belirlenmiş yeni bir devlet yapısı kurmak olduğu aktarıldı.

11 eyalette devam eden operasyonlarda şu ana dek gözaltına alınan 25 kişiden 24'ünün Alman, birinin ise Rus vatandaşı olduğu bildirildi. Bir kişinin İtalya'da, diğer bir kişinin de Avusturya'da yakalandığını ve bunların dışında 27 şüphelinin daha olduğunu belirten Başsavcılık, söz konusu örgüt üyelerini birbirine bağlayan şeyin, "Devlet kurumlarına ve Federal Almanya Cumhuriyeti'nin özgürlükçü, demokratik temel düzenine karşı derin bir inkar olduğunu vurguladı". Başsavcılık ayrıca bu kişilerin, Almanya'nın halihazırda bir "derin devlet" tarafından yönetildiği ile ilgili komplo teorisine katı bir biçimde inandıklarını aktardı.

Terör ağı kurmakla itham edilen zanlıların Alman kurumları ile devletin temsilcilerine silahlı saldırılarda bulunmayı planladığı ve askeri bir kanadın da demokratik hukuk devletini ortadan kaldırmayı tasarladığı bildirildi. Bunu başardığı takdirde, geçici bir askeri hükümet kurmayı hedefleyen örgüt daha sonra, İkinci Dünya Savaşı'nın galip ülkeleri ile yeni bir devlet düzeni için müzakereler yürütmeyi düşünüyordu.

Örgütün, kuracağı devletin başına geçecek ismi de kararlaştırdığı, bu ismin de şu an yapılanmanın başı olan, asalet unvanı taşıyan bir aileye mensup bir kişi olduğu aktarıldı. Bu arada zanlılar arasında, sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin eski milletvekillerinden Birgit Malsack-Winkemann'ın da bulunduğu bildirildi.

Operasyon, Almanya'nın 11 eyaletinde düzenlendi Fotoğraf: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Zanlıların Çarşamba ve Perşembe günlerinde, Almanya Adalet Divanı'nda soruşturma hakiminin karşısına çıkarılacağı tutuklama olup olmayacağına bu hakimin karar vereceği aktarıldı.

Alman iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından 2016 yılından bu yana izlenen örgüt, Almanya'nın meşru ve egemen bir devlet olarak varlığını reddediyor. Alman İmparatorluğu'nun sınırlarının, ya da nasyonalsosyalist döneme tekabül eden 1937 yılındaki sınırların geçerli olduğunu savunan söz konusu kişiler bu gerekçeyle vergi ödemiyor ve mahkemelerin aldığı kararları tanımıyor.

Almanya'nın iç istihbarat örgütü olan Anayasayı Koruma Teşkilatı, ülke genelinde "İmparatorluk Vatandaşları" grubuna üye ya da destekçi yaklaşık 21 bin kişi bulunduğunu ve bunların yaklaşık yüzde 5'inin, yani bin 150 kişinin aşırı sağcı olduğunu bildiriyor.

AFP,dpa / ET,JD