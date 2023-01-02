  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ekrem İmamoğlu
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
Yılbaşı meydana gelen olayda binanın camı kırıldı.
Yılbaşı meydana gelen olayda binanın camı kırıldı. Fotoğraf: Privat
ToplumAlmanya

Almanya'da CHP ofisine saldırı

6 dakika önce

CHP Frankfurt Birliği'ne ait binaya yılbaşı gecesi saldırı düzenlendi. Olay sırasında boş olan binanın camı kırıldı.

https://p.dw.com/p/4LduC

Almanya'nın Frankfurt kentinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Frankfurt Birliği'ne ait ofise yılbaşı gecesi bir saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırı sonucu ofisin vitrin camı kırılırken, o saatte binanın boş olması nedeniyle yaralanan olmadı.

CHP Frankfurt Birliği Başkanı Ali Ercan DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, saldırının zamanlaması ve yapılış şekli dikkate alındığında planlı olarak düzenlenmiş olabileceği yönündeki kuşkularının arttığını söyledi.

Vitrin camının balyoz ya da benzer bir aletle kırılmış olabileceğini ifade eden Ercan, "Camın kalınlığı 6 milimetre ve çift cam. Ufak tefek bir darbeyle ya da havai fişek, şişe isabet etmesiyle kırılması pek mümkün değil. Öyle şiddetli vurulmuş ki, cam parçaları arka odalara, yaklaşık 10 metre uzaktaki mutfağa kadar fırlamış" dedi.

Saldırının yılbaşı gecesi havai fişeklerin patlatıldığı sırada planlı olarak gerçekleştirildiğini ileri süren Ercan, "Camda partimizin kurucusu Atatürk'ün ve genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraları yapıştırılmıştı. Saldırgan doğrudan elindeki cismi Atatürk'ün fotoğrafına, tam olarak kafasına vurmuş. Sonra da kaçıp izini kaybettirmiş" diye konuştu.

Saldırı haberini polisten aldığını ifade eden Ali Ercan, "Polis saat 09.30'da telefonla aradı. Binanın camının kırıldığını ve benim acilen gelmemi söyledi. Olay yerinde inceleme yapıldı. Ancak binanın içinde herhangi kuşkulu bir cisim bulunmadı. Saldırıda kullandığı cismi de alarak kaçmış" dedi.

AKP'den kınama

CHP Frankfurt Birliği'nin ofisine düzenlenen saldırıyı AKP Milletvekili Zafer Sırakaya kınadı. Sırakaya Twitter aracılığıyla şu mesajı paylaştı:

"CHP Almanya’nın Frankfurt merkez ofisine, yapılan saldırıyı kınıyorum. Saldırının faillerinin bir an önce yakalanıp yargıya teslim edilmesi için süreci yakından takip ediyoruz."

 

Frankfurt polisi olayla ilgili inceleme başlattı.

DW/TY,BÖ

 

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu'na göre geçen yıl 334 kadın öldürüldü

Türkiye'de 2022'de 334 kadın öldürüldü

Hukuk ve Adalet3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Schweden: Die Flaggen Schwedens und Europas

İsveç: Krizler arasında AB dönem başkanlığı

İsveç: Krizler arasında AB dönem başkanlığı

Politika3 saat önce
Symbolbild | Türkische und deutsche Nationalflaggen wehen vor blauem Himmel

Tedarik Zinciri Yasası: Türkiye nasıl etkilenecek?

Tedarik Zinciri Yasası: Türkiye nasıl etkilenecek?

Ekonomi1 Ocak 2023
İran'da Jina Mahsa Amini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolar 2022'ye damgasını vurdu

İran'da 2023: Baskılar artacak

İran'da 2023: Baskılar artacak

Politika1 Ocak 2023
Mark Galeotti, Historiker und Buchautor

"Putin'in niyeti 150 bin askeri daha cepheye göndermek"

"Putin'in niyeti 150 bin askeri daha cepheye göndermek"

Politika1 Ocak 2023
Brandenburg Kapısı'nda fırlatılan havai fişekler

Almanlar ve yılbaşı gecesi gelenekleri

Almanlar ve yılbaşı gecesi gelenekleri

Toplum31 Aralık 2022
Papa 16. Benedikt hayatını kaybetti

Eski Papa 16. Benedikt hayatını kaybetti

Eski Papa 16. Benedikt hayatını kaybetti

Toplum31 Aralık 2022
Ana sayfaya dön