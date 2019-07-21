 Almanya’da camilere ve Sol Parti’ye bomba ihbarı | ALMANYA | DW | 22.07.2019

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ALMANYA

Almanya’da camilere ve Sol Parti’ye bomba ihbarı

Almanya’da, aşırı sağcı grupların adıyla camilere gönderilen bombalı saldırı tehditleri endişeye yol açıyor. Bugün Sol Parti’nin Berlin’deki parti merkezi de bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

DİTİB’e bağlı Duisburg Merkez Camii

DİTİB’e bağlı Duisburg Merkez Camii

Almanya’da aşırı sağcı bir grubun adı kullanılarak camiler ile Sol Parti’ye yapılan bomba ihbarları güvenlik birimlerini teyakkuza geçirdi. Yapılan aramalar sonucunda bomba ihbarlarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

Duisburg, Mainz ve Mannheim kentlerinde bugün Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı üç cami, bomba ihbarı üzerine boşaltıldı.

Duisburg polis yetkililerinin verdiği bilgilere göre sabah saatlerinde kentteki Merkez Camii’ne e-posta yoluyla yapılan bomba ihbarında, "öğleden sonra caminin girişine yerleştirilen bombanın patlayacağı” bilgisi yer aldı. Bunun üzerine caminin boşaltıldığı ve bomba arama köpekleri eşliğinde arama yapıldığı, herhangi bir patlayıcı tespit edilmediği açıklandı.

Güvenlik güçleri Mainz ve Mannheim kentlerinde de, DİTİB’e bağlı camiler için bomba ihbarı yapıldığı, yapılan aramalar sonucunda herhangi bir patlayıcı bulunmadığı bilgisini paylaştı.

Son iki haftada artan tehditler

Almanya’da son iki haftada birçok camiye bombalı saldırı tehdidi içeren e-postaların gönderilmesi endişelere yol açıyor.

Almanya’nın en büyük camisi olan, DİTİB’e bağlı Köln Merkez Camii'ne, 9 Temmuz'da gönderilen e-postada, "Volksfront” adlı aşırı sağcı bir örgütün imzası bulunuyordu.

11 Temmuz'da ise Münih'te iki camiye ve Iserlohn'da bir camiye bomba tehdidi içeren e-postalar gönderildi.

Ditib stellt neuen Vorstand vor

Kazım Türkmen

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, Almanya’daki 857 DİTİB camisinde güvenlik endişesi olduğunu açıklayarak bu ihbarlar karşısında Alman yetkililerden “dayanışma beklediklerini” açıkladı.

Sol Parti de boşaltıldı

Bugün ayrıca Sol Parti’nin Berlin’deki parti merkezi de e-posta yoluyla yapılan bomba ihbarı nedeniyle geçici olarak boşaltıldı. Güvenlik güçlerinin aldığı güvenlik önlemleri yapılan inceleme sonucunda kaldırıldı.

Hem Duisburg hem Berlin’de ihbarların yapıldığı e-postaların aşırı sağcı “Combat 18” grubu imzasıyla gönderildiği açıklandı.

“Combat 18” pek çok Avrupa ülkesinde aktif olan, şiddet eğilimli aşırı sağcı bir hücre. Bu grup, “Blood & Honour” (Kan ve Onur) adlı yasaklı Neonazi örgütünün silahlı kolu olarak görülüyor.

Bomba ihbarları ile ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

dpa,KNA / DA,AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

 

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