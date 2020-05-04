Almanya'da camiler ibadete açıldı

Almanya'da Covid-19 önlemlerinin esnetilme sürecine bağlı olarak kilise, cami ve sinagoglardaki toplu ibadetlere getirilen kısıtlamalar da kademeli olarak kaldırılıyor.

Bu bağlamda camiler de yaklaşık iki ay aradan sonra yeniden ibadete açıldı. Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması koşuluyla sabah, öğlen ve ikindi namazları toplu olarak kılınabilecek. Akşam ve yatsı ve cuma namazları için ise kısıtlama devam edecek.

Almanya genelinde 980 civarında camiyi bünyesinde bulunduran Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camilerinde bu sabah, pandemi önlemlerinin açıklanmasından sonra toplu haldeki sabah namazı kılındı.

Camide hijyen kurallarına uyuldu

Maske ve seccadeyle gelip, isimlerini kaydettirdiler

Ramazanın ayının ikinci haftasında kılınan ilk sabah namazında, ibadet edenler, önceden belirlenen hijyen kurallarına tabi tutuldu. Cemaat ellerini dezenfekte ederek maske ile camiye girdi. İbadete katılanlar abdestlerini evlerinde alırken, seccadelerini de beraberlerinde getirdi; saflar arasına 2 metre mesafe konuldu.

Köln Merkez Camisi'nde çok az sayıda kişinin katıldığı sabah namazını DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen kıldırdı. Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes'in de iştirak ettiği namaz için camiye gelen cemaatin isim ve adresleri kaydedildi.

İlk namazı DİTİB Genel Başkan Kazım Türkmen kıldırdı

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, bir süredir ara verilen toplu ibadetlere belli şartlarda izin verildiğini belirterek, "Bundan sonra cemaatimiz bir elinde seccadesi ve ağzında maskesiyle gezecek, camilerimizde dezenfektan bulunacak, kayıtları alınacak. İnşallah bu kurallara cemaatimiz riayet ederse ilerde farklı uygulamalar da olacak" dedi.

Sabah, öğlen ve ikindi namazına izin

Salgın tehlikesinin halen sürdüğünü belirten Türkmen, "Sadece sabah, öğle ve ikindi namazlarını cemaatle toplu kılmaya başlıyoruz. Henüz üzülerek söylüyorum ki teravih ve Cuma namazları yok, ama inşallah bu bir başlangıç olsun. Toplumumuz bu tehlikenin farkına vardı. Kurallara nasıl uyması gerektiğini artık öğrendiğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Camilerdeki bazı uygulamaların da bu dönemde farklılık göstereceğini dile getiren Türkmen, "Saflarımızı sık ve düzgün tutalım derken şimdi 'lütfen mesafeyi koruyarak saflarda duralım' diyoruz. Ne yazık ki daha önce alabildiği kadar camiye mümkün olduğu kadar insan alırken, şimdi belli bir aşamadan sonra, 'lütfen cemaatimiz anlayış göstersin, caminin kapasitesi doldu, artık bir dahaki sefere' diyerek cemaatimizi geri döndürmek zorunda belki kalacağız. Bu süreçte bütün Müslüman kardeşlerimizin çok anlayışlı olacağını ümit ediyorum" diye konuştu.

Namaza katılan Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulundu

Konsolos: Morallerin yükselmesine neden oldu

Sabah namazına katılan Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes de, camilerin kısmen toplu ibadete açılmış olmasının toplumda moral düzeyinin yükselmesine neden olacağını söyledi. Salgın nedeniyle dünyanın zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Erciyes, "Bu süreçte camiler toplu ibadete kapatılmıştı. Ramazan'ı da geçtiğimiz yıllardaki gibi idrak edememenin biraz da burukluğunu yaşıyorduk. Burada tabii gerekli tedbirlere dikkat etmek lazım. Camilere gelen vatandaşlarımızın kurallara uyması lazım" ifadelerini kullandı.

Tuncay Yıldırım

©️ Deutsche Welle Türkçe