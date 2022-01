Almanya'da bir yılda 1 milyondan fazla can kaybı

Almanya'nın Wiesbaden kentindeki Federal İstatistik Dairesi, 2021 yılındaki ölüm vakalarına ilişkin verilerini açıkladı. Buna göre geçen yıl Almanya'da 1 milyon 16 bin 899 ölüm resmi istatistiklere yansıdı. Böylece Almanya'da 2. Dünya Savaşı sonrası ilk kez 1946 yılında kayıtlara geçen 1 milyon bin 600 ölüm vakasının üzerine çıkıldı. Savaş sonrası ölümlerin daha çok zorlu yaşam koşulları nedeniyle meydana geldiğine işaret eden uzmanlar, bugünkü ölümlerin çoğunlukla yaşlılığa bağlı sebeplerden kaynaklandığına dikkat çekiyor.

Koronavirüse bağlı ölümler ise geçen yılki can kayıplarının bir kısmını oluşturuyor.

İstatistik Dairesi'ne göre geçen yıl, ilk korona yılı sayılan 2020'den 31 bin 327 daha fazla can kaybı meydana geldi. Pandemi öncesi ile kıyaslandığında ise son iki yıldaki can kayıplarının ortalama yüzde 1 ila 2 arttığı görülüyor. Yıllara göre karşılaştırıldığında ise 2021 yılında 2019 kıyasya yüzde 5 daha fazla, 2020 yılında da 2019 yılına göre yüzde 8 daha fazla can kaybı kayıtlara geçti.

Can kayıplarının artış nedeni sadece korona mı?

Aylara göre dağılımına bakıldığında ise 2021 yılının Şubat ve Mart aylarında can kayıpları önceki dört yılın ortalamasının altında kaldı. İkinci korona dalgasının yaşandığı 2021 yılının Ocak ayında ise ölümler bir önceki yılın Ocak ayına kıyasla yüzde 25 artış gösterdi. Can kayıpları yaz aylarında düşüşe geçerken sonhabarda ise yeniden tırmanmaya başladı. Kasım ve Aralık aylarındaki dördüncü dalgada ölümler daha da arttı. Ölümler, geçen yılın Kasım ayında önceki dört yılın ortalama değerine oranla yüzde 21, Aralık ayında da yüzde 22 yükseldi.

İstatistik Dairesi'ne göre sadece Aralık ayında 100 bin kişi Almanya'da hayatını kaybetti.

Ancak uzmanlar bu ölümlerin sadece bir kısmının korona ile açıklanabileceğini, kayıtlara geçmeyen korona vakaları bulunabileceğini ya da grip dalgasının yol açmış olabileceğini ifade ediyor. Uzmanlar ayrıca korona nedeniyle ertelenen operasyonlar ya da doktor muayaneleri olduğunu da vurguluyor. Korona önlemleri nedeniyle hastanelerde bazı ameliyatlar ertelenirken birçok hasta da salgın nedeniyle doktora gitmekten kaçınmıştı.

AFP,dpa/HS,TY

© Deutsche Welle Türkçe