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Fotoğraf: Gelhot/Fotostand/picture alliance
İnsan HaklarıAlmanya

Polis kontrolünden sonra öldü

1 saat önce

Almanya Mannheim'da 47 yaşındaki bir kişi, polis kontrolü sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şahsın polis şiddeti nedeniyle öldüğü iddia ediliyor.

https://www.dw.com/tr/almanyada-bir-ki%C5%9Fi-polis-kontrol%C3%BC-sonras%C4%B1-hayat%C4%B1n%C4%B1-kaybetti/a-61668484

Almanya'nın Mannheim kentinde 47 yaşındaki bir erkek, polis kontrolü sonrasında hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmayı devralan Baden Württemberg Eyaleti Asayiş Dairesi (LKA), Pazartesi öğlen saatlerinde şehir merkezinde iki polisin bir şahsı kontrol etmek isteğini, şahsın ise polislere mukavemet gösterdiğini açıkladı.

LKA'dan yapılan açıklamada, şahsın direnmesi üzerine polislerin güç kullanımı yoluna başvurduğu belirtildi, ancak söz konusu uygulama hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi. Açıklamada, kişinin aniden nabzının durduğu, olay yerinde kalp masajı yapıldığı, ancak ambulansla götürüldügü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Ölüm sebebinin otopsi sonucu belirlenmesi bekleniyor.

Ceset otopsi yapılmak üzere adli tıbba sevk edildi. Mannheim emniyeti olayla ilgili ayrıntılı açıklama yapmazken soruşturmayı devralan LKA, olayda polislerin tutumunu da inceleyecek.

Polise ırkçılık suçlaması

Olayla ilgili olduğu belirtilen bir videonun internet ortamında yayılması ise polisin olay sırasındaki tutumuna yönelik tepkilere yol açtı. Videoda bir polisin yerde yatan bir kişinin kafasını yumrukladığı görüntüler yer aldı.

Olay yerinde toplanan 200 kadar gösterici polisleri ırkçı şiddet uygulamakla suçladı. İnternette yapılan paylaşımlarda öldürülen kişinin Türkiye vatandaşı olduğunun ileri sürülmesi nedeniyle LKA, Twitter'dan bir açıklama yaptı ve söz konusu iddiayı yalanladı. Yapılan açıklamada, ölen kişinin Türk vatandaşı olmadığı kaydedildi. Ancak kişinin uyruğu hakkında da bir bilgi verilmedi.

LKA, ölen şahısla ilgili Mannheim Ruh Sağlığı Enstitüsü'nden bir doktorun, emniyete başvurarak "yardıma ihtiyacı olan 47 yaşındaki bir hasta" hakkında bilgi verdiğini, doktor ve iki polisin şahsın izini daha sonra şehir merkezinde bulduğunu duyurdu.

dpa/TY,BK

 

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