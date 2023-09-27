Almanya'da bir ırkçı yapılanma daha yasaklandı

Almanya'da bir hafta arayla bir Neonazi yapılanması daha yasaklandı. 12 eyalette yapılan baskınlarda 39 şüphelinin evleri arandı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser bir aşırı sağcı örgütün daha yasaklandığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nın Berlin'de yaptığı açıklamaya göre, emniyet güçleri Çarşamba sabahı "Tür Topluluğu - Öze Uygun Yaşam Tarzı İçin Cermen İnancı Cemiyeti" adlı derneğe mensup 39 kişiye ait 26 ev ile 12 eyaletteki dernek binalarına baskın düzenledi. Açıklamada Federal Anayasayı Koruma Dairesi tarafından derneğin faaliyetlerinin bir yıldır izlendiği belirtildi. Yahudi düşmanı ırkçı yapılanma, belirli mahallelerde örgütleniyordu ve özellikle çocuk ve gençleri etkilemeye yönelik faaliyetlerde bulunuyordu.

Aramalara çok sayıda polis katıldı Fotoğraf: Justin Brosch/dpa/picture alliance

Faeser yaptığı açıklamada derneği, "tarikat benzeri, son derece ırkçı ve antisemit bir yapılanma" olarak tanımladı. Bakan yasak kararına ilişkin diğer bir gerekçe olarak da çocukların refahının korunması ilkesini göstererek, "Bu aşırı sağcı grup, yeni anayasa düşmanları yetiştirmek amacıyla çocukları ve gençleri iğrenç bir şekilde aşılamaya çalışıyor" dedi.

Federal İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yasağın ülke genelinde yaklaşık 150 üyesi bulunan hareketin tüm alt örgütlerini de kapsadığına dikkat çekildi.

Aramalar Baden-Württemberg, Bavyera, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz, Saksonya, Saksonya-Anhalt, Schleswig-Holstein ve Thüringen eyaletlerinde gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Faeser, geçen hafta bir diğer Neonazi yapılanması olan "Hammerskins Almanya" adlı derneğin yasaklandığını duyurmuştu.

Bakan derneğin, adında yer alan "Tür Topluluğu" ifadesi, dernek üyelerinin çocuklarına yönelik "manipülatif telkinlerde bulunmaları" ve bu telkinleri basılı olarak dağıtmaları nedeniyle en az geçen hafta kapatılan Hammerskins kadar tehlikeli olduğunu söyledi.

Çarşamba sabahı düzenlenen baskınlarda şüphelilerin araçlarında da arama yapıldı Fotoğraf: Justin Brosch/dpa/picture alliance

Bakan belli yerleşim birimlerinde örgütlenen derneğin ayrıca, sözde bir Cermen tanrı inancı kisvesi altında, insan onurunu hiçe sayan bir dünya görüşünü yaydığını kaydetti. "Tür" kavramının Nasyonal Sosyalistlerin "ırk" kavramıyla aynı anlama geldiğini belirten Faeser derneğin temel hedefinin kendi "türünü" muhafaza ve teşvik etmek olduğunu vurguladı.

Federal Anayasayı Koruma Dairesi'nin güncel yıllık raporunda, aşırı sağcıların belirli yerleşim merkezlerinde örgütlenme çabalarına özel bir başlık altında değiniliyor. Raporda bu tür yerleşim merkezli hareketlerin amacını genellikle "Almanların korunması" olarak ifade ettiği belirtiliyor. "Alman olmak" özellikle "kan ve toprak bağı" ideolojisi çerçevesinde etnik bir kavram olarak tanımlanıyor.

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