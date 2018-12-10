Almanya’da binlerce öğrenciden iklim eylemi

Almanya'da Cuma günü binlerce lise ve üniversite öğrencisi iklim değişikliğine karşı mücadele ederek, iklimi koruma talebiyle yine eylem düzenledi. "Fridays for Future" adlı girişim tarafından Berlin'de düzenlenen gösteriye yaklaşık 10 bin öğrenci katıldı. Polisin tahminlerine göre ise gösteriye katılım 5 bin civarında kaldı.

Organizatörlerin polise dayandırdıkları bilgilere göre, Münih'teki gösteriye ise yaklaşık 3 bin öğrencinin katıldığı tahmin ediliyor.

Öğrenciler eylemde, kömür enerjisinden vazgeçilmesini ve Paris İklim Anlaşması'nın maddelerine uyulmasını talep etti. Berlin'deki gösteride, "Buradayız, sesimiz yüksek, çünkü siz bizim geleceğimizi çalıyorsunuz" sloganları atıldı.

Ekonomi Bakanı öğrencileri kabul etti

Organizatörler eyleme 10 bin öğrencinin katıldığı bilgisini verdi

Berlin'deki eylemde, öğrenciler önce kömür enerjisinden vazgeçilmesi için uzlaşma arayışında olan komisyonun toplandığı Ekonomi Bakanlığı binasının önünde toplandı.

Siyasetçiler, sanayi, sendika ve çevre koruma örgütlerinin temsilcilerinin yer aldığı komisyon, kömür enerjisi ile elektrik üretimine son verilmesi için ortak bir uzlaşıya varılmasını hedefliyor.

Ekonomi Bakanı Peter Altmaier tarafından kabul edilen bir grup öğrenci, Altmaier'e açık bir mektup sundu. Mektupta, kömür enerjisinden vazgeçilmesi için "tarihi fırsatın" kaçırılmaması talep edildi. Bakan Altmaier, bakanlık binasının önünde toplanan öğrencilerle de konuştu.

Ekonomi Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, öğrencilerin iklimin korunması için düzenlediği eyleme ilişkin olarak "İklimlerin korunması ve Almanya'nın geleceği için göstermiş olduğunuz çaba etkileyici" ifadesi kullanıldı.

Eylemin öncüsü 16 yaşındaki İsveçli Greta Thunberg

"Fridays for Future" adlı girişim, İsveçli öğrenci Greta Thunberg'in "İklim için okul grevi" sloganıyla başlattığı uluslararası bir hareket. Thunberg, Ağustos 2018'den beri her Cuma okula gitmek yerine İsveç parlamentosunun önünde eylem yaparak, hükümeti iklimlerin korunması konusunda daha etkin bir tutum izlemesini talep ediyor.

Almanya'da da 26 Kasım 2018'den beri Cuma günleri iklimlerin korunması talebiyle öğrenciler gösteri düzenliyor. Geçen hafta yapılan gösteriye yaklaşık 25 bin öğrenci katılmıştı.

DW,AFP,dpa/JD,GA

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