Almanya'da bakımevi çalışanlarının maaşı artacak

Almanya'da bakımevi personelinin maaşlarında artışı da kapsayan bakım sisteminde reform tasarısı için son dönemece girildi. Bakanlar kurulu bugünkü toplantısında tasarıyı onayladı. Tasarının kısa süre içinde meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Eylül 2022'den itibaren bakımevlerinde çalışanların maaşlarının tutarı, yalnızca toplu iş sözleşmelerine göre belirlenecek. Ayrıca sadece toplu iş sözleşmesi dengi maaş ödemesi yapan bakımevleri, kamu fonlarının sübvansiyonlarından istifade edebilecek.

Çalışanlara 300 euro zam planlanıyor

Reform paketiyle, bakımevi çalışanlarının maaşlarının 300 euroya kadar artırılması planlanıyor. Ancak bu meblağın kimin cebinden çıkacağı kısmı en çok tartışılan konuların başında geliyor. Yeni düzenlemeyle, bakıma muhtaç kişilerin masraflarının da düşürülmesi öngörülüyor. Yasa tasarısıyla çalışanların ödediği bakım sigortası katkı payının artırılması planlanıyor. Ancak çocuğu olmayanların ödediği katkı payının 2022'den itibaren yüzde 0,1 artışla yüzde 3,4'e çıkartılması planları, tartışmalara yol açtı.

Çocuksuz çalışanların katkı payının artırılması planına tepki

Hristiyan Demokrat Birlik partili (CDU) Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, öngörülen katkı paylarının çocuksuz çalışanlar için yükseltilmesi planını savundu. Spahn, "Çocuk yetiştirmeyenlerin mali yükü daha az" dedi.

Federal Anayasa Mahkemesi 2001 yılında, çocuk sahibi olmayan kişiler için bakım sigortası katkı payı artışına izin verilebileceğine dair bir karar vermişti.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn

1 milyon 200 bin çalışanı kapsıyor

Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil (SPD), reformun yatarak ya da ayakta bakım hizmeti verilen yerlerde çalışan yaklaşık 1 milyon 200 bin çalışanın maaşlarını ayda ortalama 300 euro artırabileceğini vurguladı. Heil, rbb-Inforadio'da maaş tarifesi yükümlülüğünün en düşük toplu sözleşmeye değil, daha yüksek bir ortalamaya göre uygulanacağını da söyledi.

Ancak tasarıya yönelik itirazlar sadece çocuksuzlardan daha fazla katkı payı talep edilmesine yönelik değil. Sosyal yardım kuruluşları pakette, bakımevleri görevlileri dışında kalan ancak bakıma muhtaç kişilere destek olanların da gözardı edilmemesi gerektiği görüşünde. Almanya'da faaliyet gösteren en büyük sosyal yardım kuruluşu olan Katolik Kilisesi'ne bağlı Caritas, aile bireylerine bakım giderleri için yapılan ödemelerin de artırılması gerektiğini savundu.

dpa,epd/MK,HT

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