 Almanya′da bakımevi çalışanlarının maaşı artacak | Almanya | DW | 02.06.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Almanya

Almanya'da bakımevi çalışanlarının maaşı artacak

Alman hükümeti bakım sisteminde reform öngören tasarıyı onayladı. Reform paketiyle bakımevi çalışanlarının maaşları artacak. Ancak öngörülen değişikliklerin nasıl finanse edileceği tartışma konusu.

default

Almanya'da bakımevi personelinin maaşlarında artışı da kapsayan bakım sisteminde reform tasarısı için son dönemece girildi. Bakanlar kurulu bugünkü toplantısında tasarıyı onayladı. Tasarının kısa süre içinde meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Eylül 2022'den itibaren bakımevlerinde çalışanların maaşlarının tutarı, yalnızca toplu iş sözleşmelerine göre belirlenecek. Ayrıca sadece toplu iş sözleşmesi dengi maaş ödemesi yapan bakımevleri, kamu fonlarının sübvansiyonlarından istifade edebilecek.

Çalışanlara 300 euro zam planlanıyor

Reform paketiyle, bakımevi çalışanlarının maaşlarının 300 euroya kadar artırılması planlanıyor. Ancak bu meblağın kimin cebinden çıkacağı kısmı en çok tartışılan konuların başında geliyor. Yeni düzenlemeyle, bakıma muhtaç kişilerin masraflarının da düşürülmesi öngörülüyor. Yasa tasarısıyla çalışanların ödediği bakım sigortası katkı payının artırılması planlanıyor. Ancak çocuğu olmayanların ödediği katkı payının 2022'den itibaren yüzde 0,1 artışla yüzde 3,4'e çıkartılması planları, tartışmalara yol açtı.

Çocuksuz çalışanların katkı payının artırılması planına tepki

Hristiyan Demokrat Birlik partili (CDU) Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, öngörülen katkı paylarının çocuksuz çalışanlar için yükseltilmesi planını savundu. Spahn, "Çocuk yetiştirmeyenlerin mali yükü daha az" dedi.

Federal Anayasa Mahkemesi 2001 yılında, çocuk sahibi olmayan kişiler için bakım sigortası katkı payı artışına izin verilebileceğine dair bir karar vermişti.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn

1 milyon 200 bin çalışanı kapsıyor

Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil (SPD), reformun yatarak ya da ayakta bakım hizmeti verilen yerlerde çalışan yaklaşık 1 milyon 200 bin çalışanın maaşlarını ayda ortalama 300 euro artırabileceğini vurguladı. Heil, rbb-Inforadio'da maaş tarifesi yükümlülüğünün en düşük toplu sözleşmeye değil, daha yüksek bir ortalamaya göre uygulanacağını da söyledi.

Ancak tasarıya yönelik itirazlar sadece çocuksuzlardan daha fazla katkı payı talep edilmesine yönelik değil. Sosyal yardım kuruluşları pakette, bakımevleri görevlileri dışında kalan ancak bakıma muhtaç kişilere destek olanların da gözardı edilmemesi gerektiği görüşünde. Almanya'da faaliyet gösteren en büyük sosyal yardım kuruluşu olan Katolik Kilisesi'ne bağlı Caritas, aile bireylerine bakım giderleri için yapılan ödemelerin de artırılması gerektiğini savundu.

dpa,epd/MK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya'da test merkezlerinde dolandırıcılık

Sağlık Bakanı Spahn, dolandırıcılığı önlemek için korona test merkezlerinin daha sıkı denetlenmesini istiyor. Almanya'da vatandaşlara ücretsiz ve hızlı korona testi sunan merkezlerde usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı.  

Almanya’da vaka sayısında rekor azalma

Almanya'da koronavirüs salgınında önemli bir kriter olan yedi günlük insidans değeri 35,2’ye gerileyerek Ekim 2020’den bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Yoğun bakımlardaki doluluk oranı da düştü.  

Uzmanlardan Almanya'da aile hekimi açığı uyarısı

Yapılan hesaplamalara göre Almanya'da gelecekte aile hekimi sıkıntısı yaşanacak. Uzmanlar, Alman sağlık sistemindeki muhtemel sıkıntılara ilişkin hazırladığı raporu hükümete sunmaya hazırlanıyor.  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Almanya pandemide örnek gösterilirken kontrolü nasıl kaybetti?  

Benzer içerik

Coronavirus PK Gesundheitsminister Spahn

Almanya Sağlık Bakanı'nın aile ziyaretleri uyarısı tepki çekti 26.05.2021

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın, Türkiye ve Balkanlar'a yapılan aile ziyaretlerinden dönenlerin geçen yaz korona vakalarında artışa yol açtığını belirterek eleştiride bulunması tepkiye neden oldu.

Symbolfoto Corona-Schnelltest

Almanya'da test merkezlerinde dolandırıcılık 31.05.2021

Sağlık Bakanı Spahn, dolandırıcılığı önlemek için korona test merkezlerinin daha sıkı denetlenmesini istiyor. Almanya'da vatandaşlara ücretsiz ve hızlı korona testi sunan merkezlerde usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı.

Symbolbild - Arztbesuch - Blutdruck

Uzmanlardan Almanya'da aile hekimi açığı uyarısı 27.05.2021

Yapılan hesaplamalara göre Almanya'da gelecekte aile hekimi sıkıntısı yaşanacak. Uzmanlar, Alman sağlık sistemindeki muhtemel sıkıntılara ilişkin hazırladığı raporu hükümete sunmaya hazırlanıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

İlk Libya Konferansı'nın ardından başlatılan süreçte ülkede geçiş hükümeti belirlenmişti

İkinci Libya Konferansı 23 Haziran'da Berlin'de

İlki geçen yılın Ocak ayında yapılan Libya Konferansı, 23 Haziran'da Berlin'in ev sahipliğinde bir kez daha düzenlenecek. Görüşmelerde ana gündem genel seçimler ve yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi olacak.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan ülkede baş gösteren ikinci salgın dalgası sebebiyle zor günler geçiriyor. Günlük vaka sayısının 400 bine dayandığı ülkede her gün binlerce insan ölüyor.  