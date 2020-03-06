Almanya'da Başbakanlık Basın Dairesi çalışanına casusluk suçlaması

Federal Başsavcılık, Başbakanlık Basın ve Bilgilendirme Dairesi'nde çalışan Mısır doğumlu Alman vatandaşı Amin K.'nın Mısır istihbarat teşkilatına bilgi sızdırdığından kuşkulanıldığını açıkladı.

Karlsruhe Başsavcılığı, hakkında dava açılan şüphelinin Mısır istihbaratına Mısır'da yaşayan aile üyelerine kolaylık sağlanması karşılığında gizli bilgileri aktardığını ileri sürüyor.

Hazırlanan iddianamede 1999'dan beri Basın ve Bilgilendirme Dairesi'nin ziyaretçi servisinde çalıştığı ifade edilen şüphelinin en geç 2010 yılının Temmuz ayından bu yana Mısır istihbarat servisi CBS çalışanlarına bilgi sağlamada yardımcı olduğu belirtildi.

Şüphelinin Alman iç ve dış siyaseti ve Mısır politikaları ile ilgili bilgiler derlediği iddia ediliyor.

İddianamede, sanığın annesinin Mısır'da emekli olabilmek için üst düzey bir yetkiliden yardım aldığı belirtiliyor.

Şüphelinin zaman zaman resmi resepsiyonlarada katıldığı da ifade edildi.

dpa/TY,SSB

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