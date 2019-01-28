 Almanya′da başörtüsü yasağı Avrupa Adalet Divanı’na sevk edildi | ALMANYA | DW | 30.01.2019

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ALMANYA

Almanya'da başörtüsü yasağı Avrupa Adalet Divanı’na sevk edildi

Almanya’da Federal İş Mahkemesi, özel sektörde Müslüman bir kadına getirilen başörtüsü yasağı ile ilgili davada, dosyayı Avrupa Adalet Divanı’na sevk etti.

Symbolbild Frau mit Kopftuch (picture-alliance/dpa)

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Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde 14 yaş altı kız çocuklarına başörtüsü yasağı getirilmesi planları tartışılıyor. DW Türkçe'ye konuşan Eyalet Uyum Müsteşarı Serap Güler, yasak planlarının gerekçesini anlattı. (11.04.2018)

Alman hükümeti, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin çocuklara başörtüsü yasağı getirme planlarına sıcak bakmıyor. Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Widmann-Mauz, bu konuda hukukî sorunlar çıkabileceğine dikkat çekti. (10.04.2018)

Almanya'da Federal İş Mahkemesi’nde Çarşamba günü başörtülü olduğu gerekçesiyle müşteriler ile temas kuracak şekilde çalışmasına izin verilmeyen Müslüman bir kadının durumuna ilişkin dava görüldü. İş hukuku konusunda Almanya’nın en yüksek mahkemesi olan Federal İş Mahkemesi, dosyayı Lüksemberg’daki Avrupa Adalet Divanı'na sevk etti.

Erfurt'taki mahkeme, Avrupa Adalet Divanı’ndan yanıt gelene kadar kararın ertelenmesine hükmetti. Böylelikle, dava şirketlerin müşterilere tarafsız görünmek için çalışanların temel haklarına müdahale edip edemeyeceği konusunda emsal teşkil edecek.

Mahkeme Başkanı Yargıç Inken Gallner, davada özetle şirketlerin özgürlüğü ile din özgürlüğünün karşı karşıya geldiğine işaret etti. Davada, özel sektör işverenlerinin, çalışanlarına talimat vererek, siyasi görüş veya dini inançlarını ortaya koyacak sembolleri iş yerinde taşımalarını yasaklama haklarının bulunup bulunmadığı sorusunun hükme bağlanması bekleniyordu.

Neden dava açıldı?

Almanya’nın Nürnberg kentinde yaşayan 35 yaşındaki Çiğdem K., annelik izninin ardından 2002 yılında çalışmaya başladığı kozmetik ürünler zinciri Müller’deki işine geri dönmek istemişti. Ancak başörtüsü takmaya başladığı için müşterilere danışmanlık yapmasına veya kasada çalışmasına izin verilmemişti. 2016’da K.’dan başını açarak işe gelmesini isteyen işveren, buna gerekçe olarak da yaklaşık 15 bin kişinin çalıştığı şirkette geçerli olan kıyafet yönetmeliğini göstermişti.

Bunun üzerine K., işyerinde başörtüsü yasağı ile din özgürlüğünün kısıtlandığı gerekçesiyle Nürnberg İş Mahkemesi’nde 2017 yılında açtığı davayı kazanmıştı. Bir üst mahkeme olan Eyalet İş Mahkemesi ise işverenin açtığı temyiz davasını 2018’de reddederek, bir alt mahkemenin kararını onamıştı. Eyalet İş Mahkemesi, din özgürlüğünün öncelikli olduğuna işaret etmişti. Bunun üzerine işveren, şirket özgürlüğünün kısıtlandığını savunarak, Avrupa Adalet Divanı’nın 2017 yılında aldığı kararlara atıfta bulunmuş ve konuyu Federal İş Mahkemesi'ne taşımıştı.

Avrupa Adalet Divanı'nın 2017 yılındaki kararı

Belçika ve Fransa’da Müslüman kadınların şikayetlerini değerlendiren Avrupa Adalet Divanı, eğer işyerinde dünya görüşüne ilişkin semboller yasaklanmışsa ve bunun da gerekçeleri belirtiliyorsa başörtüsü takılmasına izin verilmeyebileceğine hükmetmişti. Mahkeme, bunun ayrımcılık olmayacağı kararına varmıştı. İşverenin, müşterilerine karşı tarafsız bir görüntü vermek istemesinin de anlaşılabilir olduğuna işaret edilmişti.

dpa,epd/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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