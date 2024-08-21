Almanya'da bıçak taşımaya sert düzenleme yolda

Almanya'da son yıllarda bıçaklı saldırı sayısındaki artış, kamusal alanda bıçak taşımaya sınırlandırma getirilmesiyle ilgili tartışma başlattı. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bıçaklı saldırıların sayısını azaltabilmek için yasaların sıkılaştırılmasına yönelik hazırlık yapıldığını açıkladı.

Faeser, kamusal alanlarında taşınacak bıçakların keskin kısmının maksimum 6 santimetre olması yönünde düzenleme yapıldığını da kaydetti. Halen geçerli olan düzenlemede bu 12 santimetre.

Alman kamu radyo ve televizyon kurumu ARD'ye yaptığı açıklamada Faeser, planlanan yeni düzenlemeye göre yeni alınan ve kapalı ambalajı olan ve faturası da ilişikte olan mutfak bıçakları ve benzerlerinin bu kısıtlamadan muaf tutulacağını söyledi.

Tehlikeli olan sustalı bıçakların kullanımına ilişkin genel bir yasak uygulaması düşünüldüğünü de aktaran Bakan Faeser, ayrıca belediye ve yerel yönetimlere de mevcut takdir yetkileri çerçevesinde daha fazla "silah ve bıçak yasağı bölgeleri" ilan etme çağrısında bulundu. Bıçakların ciddi yaralanmalara veya ölümcül sonuçlara yol açabilecek şiddet eylemlerinde kullanıldığını da hatırlatan Faeser, "Daha sıkı silah yasalarına ve daha sıkı kontrollere ihtiyacımız var" diye planlarını savundu.

Fotoğraf: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Neden bu kadar gündemde?

Bıçaklı saldırı olayları uzun süredir Alman kamuoyunun gündeminden düşmüyor.

Son olarak Haziran ayında Mannheim'da İslam karşıtı Pax Europa Hareketi'nin etkinliği sırasında düzenlenen bıçaklı saldırıda bir polis memuru hayatını kaybetmiş, beş kişi de yaralanmıştı. Saldırıda yüzünden ağır yaralanan Pax Europa'nın üyelerinden İslam karşıtı aktivist Michael Stürzenberger de hastaneye kaldırılarak ameliyat edilmişti.

Olaydan beş gün sonra yine Mannheim'da belediye meclis üyeliğine aday aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinden Heinrich Koch bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanmıştı.

Bıçakla yaralanmalar arttı

Federal Kriminal Dairesi'nin (BKA) verilerine göre, Almanya genelinde 2022’de 8 bin 160, 2023'te de 8 bin 951 bıçakla yaralama vakası kaydedildi.

Bıçaklı olayların tren garları ve istasyonlar çevresinde yoğunlaşması da dikkat çeken bir diğer detay. Yetkililer 2023 yılında garlar ve çevresinde meydana gelen bıçaklı vaka sayısının 777 olduğunu açıkladı. 2024'ün ilk altı ayında ise daha şimdiden buralarda kayda geçen olay sayısının 430 olduğu bildirildi.

Suç işleyenler arasında yabancıların oranının yüksek olması son aylarda yoğun tartışmaya neden oldu. AfD'nin verdiği bir önergeye Berlin eyalet hükümetinin verdiği yanıtı haberleştiren Berliner Zeitung, kentteki yabancı oranının yüzde 24 olduğunu, zanlılara bakıldığında ise yabancı oranın yüzde 53 olduğunu yazdı. Bıçaklı saldırılarda ise yabancılar arasında başı 158 ile Türk vatandaşlarının çektiği bildirildi. Onları 141 ile Suriyeliler, onları da 77 ile Bulgarların takip ettiği aktarıldı.

Almanya'da taşınması yasak ateşsiz silahlar Fotoğraf: Jochen Tack/picture alliance

Türkiye kökenlilerin yoğun yaşadığı Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde geçen yıl toplam 485 bin şüphelinin kayıtlara geçtiği, bunlardan 169 binin yabancı ülke vatandaşı olduğu açıklandı.

Eyalet nüfusundaki yabancı oranı yüzde 16 iken zanlılar arasındaki yabancı oranın yüzde 35 olması, polisin basın açıklamalarında uyruk belirtmesi tartışmalarını da beraberinde getirdi. Kuzey Ren-Vestfalya, polisin önümüzdeki dönemde basın yönetmeliğinde yapılacak değişiklikle, bültenlerinde şüphelilerin hangi ülke vatandaşı olduğunu açıklayacağını duyurdu. Uzmanlar, suç ile göç arasında doğrudan bağ kurulmasına yol açıp önyargıların artacağından endişeli.

Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul ise daha fazla şeffaflık sağlanacağı ve dezenformasyonun önceleneceğini kaydediyor. Ayrıca zanlıların göçmen veya mülteci olduğu bilgisini polisin gizlediği iddialarına da imkan tanınmayacağını söylüyor.

Halk yasanın sıkılaşmasından yana

Anketlere göre Almanya'da halkın büyük çoğunluğu silah yasalarının sıkılaştırılmasından yana. Almanya'nın haftalık Stern dergisinin Forsa araştırma şirketine yaptırdığı kamuoyu yoklamasına göre, Almanların yüzde 82'si Bakan Faeser'in önerdiği gibi uzun bıçakların taşınmasına kısıtlama getirilmesini destekliyor. Ankete katılanların yüzde 16'sı ise bu kısıtlamanın doğru olmayacağı görüşünde.

Sosyal Demokrat Parti'li (SPD) Faeser'in planı, farklı partilerden seçmenlerden de geniş destek görüyor. Muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi seçmenlerinin yüzde 86'sı Almanya'da silah yasalarının sıkılaştırılmasını doğru bulduğunu beyan ediyor. Yeşiller ve SPD seçmeninin ise yüzde 85'i planı destekliyor. İslam ve göç karşıtı, aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi seçmeninin yüzde 80'i, Hür Demokrat Parti (FDP) seçmeninin yüzde 79'u da Faeser'in açıklamalarını memnuniyetle karşılıyor. Sol Parti'den ayrılarak kurulan yeni oluşum, Sahra Wagenknecht İttifakı'nın (BSW) destekçilerinin ise yüzde 76'sı planı doğru bulduğunu söylüyor. Tahminler, göç karşıtı ve popülist söylemleri de olan yeni oluşum BSW'nin önümüzdeki ay doğu eyaletlerinde yapılacak seçimlerden güçlenerek çıkacağı yönünde.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser Fotoğraf: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/picture alliance

"Almanya'da kimsenin silahlanmasına gerek yok"

Federal sisteme sahip Almanya'da eyalet hükümetleri silah taşıma düzenlemesinin bıçaklar konusunda sıkılaştırılmasını bir süredir talep ediyor.

Almanya'da halihazırda kelebek gibi belirli bıçakların satın alınması ve bulundurulması yasak. Bu bıçakları bulunduranlar para ve üç yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.

Feaser'in açıklamaları polis sendikalarından da olumlu tepki aldı. Alman Kriminal Polis Memurları Birliği'nin (BDK) Başkanı Dirk Peglow, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, bunun ilk adım olduğunu bu yönde yola devam edilmesi gerektiğini söyledi. Peglow, "Almanya'da hiç kimsenin silahlanmasına gerek yok" diye ülkenin güvenli olduğuna isaret etti.

Alman Polis Birliği (DPolG) Sendikası Başkan Yardımcısı Heiko Teggatz da sıkılaştırmanın aynı zamanda halka açık alanlarda bıçak taşınmasına yönelik genel bir yasağı da içerebileceğini söyledi.

Alman Avcılık Derneği Genel Müdürü Olaf Niestroj, Faeser'in planlarını "gösteriş siyaseti" olarak nitelendirdi. Tagesspiegel gazetesine konuşan Niestroj, "Yeni düzenlemenin nasıl ve kim tarafından denetleneceği tamamen belirsiz. Kurusıkı tabanca taşıma yasağı o kadar başarısız oldu ki kimse uymuyor" diye Bakan Feaser'in planının işlemeyeceğini savundu.

"Daha fazla polise ihtiyaç var"

Bıçakla ilgili yasaların sıkılaştırılmasıyla ilgili tartışmalara Demiryolu ve Ulaşım Sendikası (EVG) Başkanı Martin Burkert de katıldı. Burkert, trenlerde ve tren istasyonlarında silah yasağını desteklediğini belirterek, "Ne yazık ki trenlerdeki saldırılar durmuyor, aksine artmaya devam ediyor" diye konuştu.

EVG tarafından yapılan bir ankete göre çalışanların yüzde 80'i en az bir kez saldırıya uğramış. Bunun çok yüksek bir oran olduğunun altını çizen Burkert, bu yasağın uygulanabilmesi için daha fazla polise ihtiyaç olduğunu belirtti ve hem yolcular hem çalışanlar için güvenliğin en yüksek önceliğe sahip olduğunu vurguladı.

DW, dpa / EÇ, ETO

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