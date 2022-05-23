  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Türkiye Ekonomisi
Berlin | 9-Euro-Monatstickets in Bussen und Bahnen
Fotoğraf: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance
EkonomiAlmanya

Almanya'da aylık 9 euroya toplu taşıma bileti satışta

51 dakika önce

Almanya'da artan enerji fiyatlarına karşı vatandaşları ekonomik olarak desteklemek için yürürlüğe konulan 9 euroluk biletler satışa çıktı. Biletler 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak ve uygulama üç ay sürecek.

https://www.dw.com/tr/almanyada-ayl%C4%B1k-9-euroya-toplu-ta%C5%9F%C4%B1ma-bileti-sat%C4%B1%C5%9Fta/a-61905087

Almanya'da bir süredir merakla beklenen 9 euroluk aylık toplu taşıma biletleri satışa çıktı. Biletleri, bugünden itibaren Alman demiryolları Deutsche Bahn ile buna bağlı uygulamalar ile bilet satış noktalarından satın almanın mümkün olduğu bildirildi. Deutsche Bahn'dan yapılan açıklamada şu ana kadar dijital kanallar üzerinden 50 bin adet bilet satıldığı, oluşan yoğun talep nedeniyle sitenin zaman zaman devre dışı kaldığı belirtildi.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından yükselen enerji fiyatlarına  karşı vatandaşları desteklemek için hazırlanan paket kapsamında yürürlüğe konulan biletler Haziran ayından itibaren üç ay süresince yürürlükte kalacak. Ülke genelinde geçerli olan biletlerle, otobüs, tramvay ve tren gibi toplu taşıma araçlarını kullanmak mümkün olacak. Hızlı trenler (ICE,EC) ise uygulamanın dışında bırakıldı.

Federal hükümet, 9 euroluk bilet uygulaması ile vatandaşlara ekonomik destek sağlamanın yanı sıra demiryolları ile seyahatin de özendirilmesini amaçlıyor. 9 euroluk bilet ile normal bilet fiyatları arasındaki maliyet farkını sübvanse eden hükümet, bu teşvik paketi için 2,5 milyar euroluk bir bütçe ayırmıştı.

Akaryakıtta vergi indirimi

Federal hükümet, yükselen enerji fiyatlarından vatandaşların daha az etkilenmesini sağlamak için akaryakıtta fiyatlarının indirilmesi üzerinde de uzlaştı. Federal hükümetin hazırladığı yasa doğrultusunda 1 Haziran'dan itibaren akaryakıttan alınan vergi üç ay süreyle Avrupa hukukunun öngördüğü asgari seviyeye çekilecek. Vergi indirimi sayesinde, benzinin litre fiyatının 30 cent, dizel yakıtların ise litre başına 14 cent ucuzlaması bekleniyor. İndirimlerin vergi gelirlerinde 3 milyar 150 milyon euroluk bir azalmaya yol açacağı tahmin ediliyor.

İndirimin yürürlüğe gireceği 1 Haziran'da benzinliklerin önünde kuyruklar oluşması beklenirken yoğun talepten ötürü benzin arzında sıkıntı yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Otomobil derneği Autmoibilclub'den yapılan açıklamada, sürücülere ay başında "depoda yeterli yakıta sahip olma" tavsiyesinde bulunuldu.

dpa,AFP/BÖ,SSB

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Almanya’da enflasyonun düşmesi beklenmiyor

Almanya’da enflasyonun düşmesi beklenmiyor

Almanya Merkez Bankası ve Federal İstatistik Dairesi Almanya’da enflasyonun bu yıl yüzde 7 civarında olmasını bekliyor.
Ekonomi
11 Mayıs 2022

Almanya’da enflasyon son 40 yılın zirvesinde

Almanya’da enflasyon son 40 yılın zirvesinde

Almanya’da Mart ayı enflasyon rakamı açıklandı. Buna göre yüzde 7,3 ile enflasyon son 40 yılın en üst seviyesinde. Ukrayna savaşı ile enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın rekor enflasyonda etkili olduğu bildiriliyor.
Ekonomi
12 Nisan 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Anayasa Mahkemesi

AYM, Tuğluk ve Tuncel'in tutukluluğunu 'denetlemedi'

Hukuk ve Adalet
3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Yatağında uyuyan bir bebek

Bebekler neden aniden ölüyor?

Bebekler neden aniden ölüyor?

Sağlık
22 Mayıs 2022

Tutuklular asgari ücretin artırılmasını istiyor

Tutuklular asgari ücretin artırılmasını istiyor

Suç
22 Mayıs 2022

Ukrayna savaşı IŞİD’e mi yarayacak?

Ukrayna savaşı IŞİD’e mi yarayacak?

Çatışmalar
22 Mayıs 2022
Ukrayna'da bir buğday tarlası

Türkiye buğdayda sıkıntı yaşar mı?

Türkiye buğdayda sıkıntı yaşar mı?

Gıda güvenliği
21 Mayıs 2022
John Howell ve Boriss Cilevics

"AİHM’in Kavala kararı halen geçerli ve uygulanmalı"

"AİHM’in Kavala kararı halen geçerli ve uygulanmalı"

Politika
21 Mayıs 2022
Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik planları Türkiye'nin itirazına neden olunca yoğun tartsıma başlattı.

Finlandiya ve İsveç ile ilgili iddialar doğru mu?

Finlandiya ve İsveç ile ilgili iddialar doğru mu?

Politika
21 Mayıs 2022
Ana sayfaya dön