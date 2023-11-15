Almanya'da asgari ücrete yüzde 6,8'lik zam

Almanya'da 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde asgari ücretin iki aşamada 12,82 euroya yükseltilmesi teklifi kabinede kabul edildi. Böylece hükümet, işveren ve çalışanların temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Komisyonunun Haziran ayında teklif ettiği miktarı onaylamış oldu. Buna göre saatlik asgari ücret toplamda yüzde 6,8 artırılarak 1 Ocak 2024'te 12,41 euroya, 1 Ocak 2025'te de 12,82 euroya çıkarılacak. Çalışan tarafı ücret zammını yetersiz bularak karşı çıkmış, ancak teklif Komisyon'da işveren tarafının oylarıyla kabul edilmişti.

Asgari ücret zam oranına sendikalar ve sosyal yardım derneklerinin yanı sıra koalisyon hükümetindeki Yeşiller partisinden de eleştiri geldi. Yeşiller meclis grubu başkanı Andreas Audretsch, zam oranının çok düşük olduğunu belirterek Komisyon'un önerisini "kötü bir şakadan ibaret" diye nitelendirdi.

Ağır işlerde düşük maaşla yoğun bir şekilde çalışanların daha fazlasını hak ettiğini belirten Audretsch, Asgari Ücret Komisyonunun, iki tarafın da rızasıyla karar alma ilkesini bozduğunu kaydetti. Yeşiller partili politikacı, asgari ücretin, sürekli olarak, ülkedeki ortalama maaşın yüzde 60'ı seviyesine sabitlenmesini talep ederek bunun 2024 itibarıyla 14 euro anlamına geldiğini kaydetti.

Başbakan Olaf Scholz da Asgari Ücret Komisyonunun gelecekte çalışmalarını iki tarafın uzlaşısına dayalı bir şekilde sürdürmesi gerektiğini belirtmişti. Scholz Ekim ayındaki açıklamasında yoğun çalışmaya rağmen maddi olarak kötü durumda pek çok kişi bulunduğuna işaret etmişti.

dpa/BK,JD

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