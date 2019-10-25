 Almanya’da araç yayaların arasına daldı: En az 2 ölü | ALMANYA | DW | 01.12.2020

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ALMANYA

Almanya’da araç yayaların arasına daldı: En az 2 ölü

Almanya’nın Trier kentinde aracıyla yayaların arasına dalarak en az iki kişinin yaşamını yitirmesine neden olan sürücünün 51 yaşında bir Alman olduğu açıklandı. Ölenlerin arasında en az 1 çocuk olduğu belirtiliyor.

Deutschland Trier | Auto erfasst Fußgänger in Fußgängerzone

Almanya’nın batısında yer alan Trier kentinde yaya trafiğine ayrılmış bir alana girerek yayalara çarpan sürücünün 51 yaşında bir Alman olduğu açıklandı. Ölenlerin arasında en az 1 çocuk olduğu bildirildi.

Trier Polisi Twitter’dan yaptığı açıklamada olayda birçok kişinin yaşamını yitirdiğini ve birçok kişinin de yaralandığını duyurarak vatandaşlara bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu. Polis daha önce yaptığı bir Twitter paylaşımında olayda iki kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Polis gözaltına alınan sürücünün 51 yaşında ve Trier-Saarburg bölgesinden olduğunu duyurdu. Polis düzenlenen bir basın toplantısında sürücünün arabasını 1 kilometreye yakın yayaların arasında sürerek birçok kişinin yaralanmasına neden olduğunu açıkladı.

Trier Polisi, şüphelinin olayla ilgili sorgusunun sürdüğünü açıkladı.

Ölenlerin arasında çocuk da var

Kamu yayın kurumu SWR’a konuşan Belediye Başkanı Wolfram Leibe olayda iki kişinin yaşamını yitirdiğini ve 15 yaralı olduğunu söyledi.

Olay yerine giden Leibe düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamadı ve „Şehir merkezinde yürüdüm ve çok korkunçtu. Yerde bir spor ayakkabı vardı ve ayakkabının sahibi çocuk yaşamını yitirmişti“ şeklinde konuştu. Polis de ölenlerin arasında en az bir çocuğun olduğunu doğruladı.

Leibe olayın arkasında yatan nedeni henüz bilmediklerini söyledi.

Yerel gazete Trierischer Volksfreund görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde koyu gri bir Range Rover’ın yayaların arasına yüksek hızla dalıp, insanları havaya fırlatarak ilerlediğini bildirdi. Şehir merkezinin kordon altına alındığı aktarılıyor. Ebeveynlerin çocuklarını okuldan erken almalarının istendiği bildirildi.

AP, Reuters /SSB, BÖ
©Deutsche Welle Türkçe

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