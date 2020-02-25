 Almanya′da araç karnaval geçit törenine daldı | ALMANYA | DW | 24.02.2020

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ALMANYA

Almanya'da araç karnaval geçit törenine daldı

Hessen eyaletindeki Volkmarsen'de bir aracın karnaval geçit törenine daldığı ve 30 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Saldırı olasılığının ihtimal dahilinde olduğu belirtiliyor.

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Almanya'nın Hessen Eyaleti’ndeki Volkmarsen’de düzenlenen Rosenmontag (Güller Pazartesisi) karnaval kutlamaları sırasında polisin açıklamasına göre TSİ 16:45’de bir aracın kentteki karnaval geçit törenine daldığı ve aralarında çocukların da olduğu 30 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Karnaval alayına dalan aracın sürücüsünün gözaltına alındığı duyuruldu.

Frankfurt Emniyet Müdürü Gerhard Bereswill olayda 30 kişinin yaralandığını ve yaralıların yedisinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Frankfurt Başsavcılığı ve Hessen Emniyet Teşkilatı'nın açıklamasında araç sürücüsünün de olayda yaralandığı ve tedavi altında olduğu, sağlık durumu el verir el vermez hakim önüne çıkarılacağı belirtildi.

Hessen İçişleri Bakanlığı, mevcut ipuçları dikkate alındığında şu an itibarı ile saldırı olasılığının ihtimal dahilinde olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Hessen Kamu Radyo Televizyon Kurumu HR’in bildirdiğine göre, gösteriler sırasında Mercedes marka gri renkli bir araç kalabalığa daldı. HR sürücünün 29 yaşında bir Alman olduğunu bildiriyor. Görgü tanıkları, sürücünün fren yerine gaza bastığını iddia ediyor. Volkmarsen'de yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı belirtiliyor.

Olayın sürücünün sağlık nedenleriyle yaşanan bir kaza mı, araçtaki teknik arızadan kaynaklı bir olay mı, yoksa saldırı mı olduğu konusunda açıklama yapılmazken, incelemelerin henüz sürdüğü belirtiliyor.

Hessen Polisi, bütün eyalette gece yapılması planlanan karnaval geçit törenlerinin de iptal edildiğini duyurdu. İlaveten, vatandaşları spekülasyona neden olacak paylaşımlar yapmamaya çağırdı. Elinde görsel veya bilgi olanların yükleyebilmesi için de polisin bir sayfa oluşturduğunu açıkladı.

Volkmarsen Belediye Başkanı: Şoktayız

Volkmarsen Belediye Başkanı Hartmut Linnekugel "Olay hepimizi derinden sarstı, şoktayız" dedi. Belediye binasında Salı gününe kadar hizmet verecek bir acil durum merkezi açıldığı belirtildi.

Karte Volkmarsen

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Volkmarsen ile ilgili yaptığı paylaşımda “Herkesin en kısa zamanda iyileşmesini umuyoruz. Onlara, ailelerine ve karnaval geçidinde olanlara güç diliyorum. Tüm kalbimle bölgedeki acil durum ekiplerine de teşekkür ediyorum” dedi.

Perşembe günü başlayan ve bugün zirveye ulaşan karnaval kutlamaları çerçevesinde Ren Nehri'nin geçtiği kentler başta olmak üzere sokaklarda kostümlü geçit törenleri düzenleniyor. Geçit törenlerinde araçlardan kalabalığa şekerleme ve güller atıldığından çocuklu aileler genelde bu gösterilerde ön sıralarda yer alıyor.

Polisin kutlamalar sırasında bölgede görev yaptığı kaydedildi. Polis yaralıların durumu veya olayın nasıl meydana geldiği ile ilgili henüz açıklama yapmadı.

dpa, AFP / ETO, SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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