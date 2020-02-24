 Almanya′da araç karnaval alayına daldı, çok sayıda yaralı var | ALMANYA | DW | 24.02.2020

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ALMANYA

Almanya'da araç karnaval alayına daldı, çok sayıda yaralı var

Hessen eyaletindeki Volkmarsen'de karnaval kutlamaları sırasında bir aracın karnaval alayına daldığı ve çoğu çocuk en az 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Almanya’nın Hessen Eyaleti’ndeki Volkmarsen’de düzenlenen Rosenmontag (Güller Pazartesisi) karnaval kutlamaları sırasında TSİ 16:30’da bir aracın kentteki karnaval geçit törenine daldığı ve çoğu çocuk en az 13 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Karnaval alayına dalan aracın sürücüsünün gözaltına alındığı duyuruldu.

Hessen Kamu Radyo Televizyon Kurumu HR’in bildirdiğine göre, gösteriler sırasında Mercedes marka gri renkli bir araç kalabalığa daldı. Görgü tanıkları, sürücünün fren yerine gaza bastığını iddia ediyor. Sürücünün 20-30 yaşlarında bir Alman olduğu ve ifadesinin alındığı kaydediliyor. Volkmarsen'de 6 bin kişinin yaşadığı belirtiliyor.

Olayın sürücünün sağlık nedenleriyle yaşanan bir kaza mı, araçtaki teknik arızadan kaynaklı bir olay mı, yoksa saldırı mı olduğu konusunda açıklama yapılmazken, incelemelerin henüz sürdüğü belirtiliyor.

Perşembe günü başlayan ve bugün zirveye ulaşan karnaval kutlamaları çerçevesinde Ren Nehri’nin geçtiği kentler başta olmak üzere sokaklarda kostümlü geçit törenleri düzenleniyor. Geçit törenlerinde araçlardan kalabalığa şekerleme ve güller atıldığından çocuklu aileler genelde bu gösterilerde ön sıralarda yer alıyor.

Polisin kutlamalar sırasında bölgede görev yaptığı kaydedildi. Polis yaralıların durumu veya olayın nasıl meydana geldiği ile ilgili henüz açıklama yapmadı.

AFP, dpa / SSB, ETO

©Deutsche Welle Türkçe

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