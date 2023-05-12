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Fotoğraf: Cagla Gurdogan/REUTERS
PolitikaAlmanya

Almanya'da anket: Erdoğan seçilirse ilişkiler kötüye gider

3 saat önce

Almanya'da yapılan bir ankete göre yüzde 68'lik çoğunluk, Erdoğan'ın yeniden seçilmesi halinde ikili ilişkilerin olumsuz etkilenmesinden endişe ediyor.

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Almanya'da yapılan bir kamuoyu araştırmasından çıkan sonuca göre Almanlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde yeniden seçilmesi durumunda Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin olumsuz etkilenmesinden endişe ediyor.

Kamu televizyonu ARD'de yayınlanan "Deutschlandtrend" (Almanya eğilimi) adlı güncel ankete katılanların yüzde 68'i, Erdoğan'ın seçim zaferinin Almanya-Türkiye ilişkileri açısından kritik olacağı görüşünü savundu.

Anket ayrıca bu görüşün tüm nüfus gruplarında ve tüm partilerin destekçileri arasında yaygın olduğunu ortaya koydu.

Ankete katılanların sadece yüzde 9'u Erdoğan'ın görevde kalmasının iki ülke ilişkilerine olumlu yansıyacağını dile getirirken, yaklaşık dört kişiden biri (yüzde 23'ü) bu konuda görüş belirtmek istemediğini ya da görüşü bulunmadığını söyledi.

Anket Salı ve Çarşamba günleri bin 220 kişinin katılımıyla yapıldı.

dpa/TY,BK

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