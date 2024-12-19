Almanya'da Anayasa Mahkemesi'nin bağımsızlığına koruma

Almanya'da Federal Meclis, Federal Anayasa Mahkemesi'nin konumunu güçlendiren bir anayasa değişikliğini kabul etti. Değişiklik, Anayasa Mahkemesi'nin bağımsızlığının yasal güvence altına alınmasını öngörüyor.

Almanya'da Federal Meclis'te bugün Federal Anayasa Mahkemesi'nin demokrasi karşıtı siyasi müdahalelere karşı konumunu güçlendiren bir anayasa değişikliği onaylandı.

Anayasa Mahkemesi'nin yapısına ilişkin bazı düzenlemelerin Alman Anayasası'na entegre edilmesini öngören değişiklik Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller, Hristiyan Birlik Partileri (CUS/CSU) ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oyuyla kabul edildi. Böylelikle, Anayasa Mahkemesi'ne ilişkin yapısal değişikliklerin Federal Meclis'ten geçmesi zorlaştırılmış oldu.

Almanya'da anayasa değişikliği için Federal Meclis'te üçte iki çoğunluk şartı aranıyor. Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) söz konusu anayasa değişikliğini destekleyeceklerini açıklamıştı.

Sorun neydi?

Almanya'da Anayasa Mahkemesi'nin yapısına ilişkin bazı düzenlemeler Anayasa içerisinde yer almıyordu. Bu da söz konusu düzenlemelerin Federal Meclis'te "basit çoğunluk" ile değiştirilebilmesine olanak tanıyordu.

Örneğin bu düzenlemeler arasında mahkemenin iki senatoya ayrılması ve her iki senatoda görevli sekiz hakimin 12 yıl süreyle görevde kalması bulunuyordu.

Gelecekte özellikle aşırıcılık yanlısı partilerin Anayasa Mahkemesi üzerine siyasi nüfuzunu kullanmasından ve mahkemenin bağımsızlığına gölge düşürecek adımlar atmasından endişe ediliyordu.

Anayasa Mahkemesi'nin yapısının değiştirilmesi zorlaştırıldı Fotoğraf: Political-Moments/IMAGO

Eyalet Temsilciler Meclisi onayı bekleniyor

Değişikliğin yürürlüğe girebilmesi için Eyalet Temsilciler Meclisi'nin de onay vermesi gerekiyor. Eyalet Temsilciler Meclisi'nin cuma günkü oturumunda söz konusu yasanın onaylanarak yürürlüğe girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Söz konusu değişiklik öncesinde FDP'li eski Adalet Bakanı Marco Buschmann, bu değişiklikle hukuk devletinin Macaristan ve Polonya'daki anayasa mahkemelerine yönelik saldırılar gibi saldırılardan korunmasının amaçlandığını söyledi.

SPD'li İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise söz konusu olanın Almanya'daki "başarı modelini demokrasi düşmanlarının saldırı şansı olmayacak şekilde güvence altına almak" olduğunu söyledi.

Düzenlemeye eleştiri ise aşırı sağcı Almanya için Alternatif'ten (AfD) geldi. AfD Milletvekili Fabian Jacobi, yasanın tek amacının AfD'nin mahkemeye hakim atamasını engellemek olduğunu söyledi. AfD'li vekil, Anayasa Mahkemesi hakimlerinin bağımsızlığını sorgulayan açıklamalar yaptı.

AFP,KNA/BÖ,HS

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