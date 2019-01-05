 Almanya’da altı havalimanında Salı günü grev var | ALMANYA | DW | 13.01.2019

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ALMANYA

Almanya’da altı havalimanında Salı günü grev var

Almanya’da altı havalimanında görevli güvenlik personeli Salı günü uyarı grevi yapmaya hazırlanıyor. Grevin en az 180 bin yolcuyu etkilemesi bekleniyor.

Deutschland Warnstreik am Düsseldorfer Flughafen (picture-alliance/dpa/M. Kusch)

Almanya'daki hava taşımacılığında Salı günü ciddi sıkıntı yaşanması bekleniyor. Ülkenin en büyük sendikası olan Birleşik Hizmet İşleri Sendikası (ver.di), altı havalimanındaki güvenlik personeline tam günlük bir uyarı grevi çağrısı yaptı. Grev çağrısının, Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt'un yanı sıra Leipzig/Halle, Dresden, Erfurt, Hannover-Langenhagen ve Bremen havalimanlarını kapsadığı bildiriliyor.

Alman Havalimanları Birliği'nin (ADV) tahminlerine göre, uyarı grevinin yaklaşık 180 bin yolcuyu etkilemesi bekleniyor. Bu sayıya ek olarak, başka yerlerden bahsi geçen havalimanlarına uçmak isteyen on binlerce yolcu da grevden etkilenecek.

Sendika ülke genelinde tek ücret istiyor

Ver.di, grevleri güvenlik personelinin maaşlarının artırılması için baskı unsuru olarak kullanmak istiyor. Almanya genelinde ücretlerdeki bölgesel farkların giderilmesini talep eden sendika, 23 bin güvenlik personeli için saat ücretinin ülke genelinde 20 euroya yükseltilmesini istiyor. İşverenin hesabına göre bu yüzde 44'lük bir artışı temsil ederken gerçekçi bulunmuyor. İşverenin hesabına göre işveren yüzde 6,4'e kadar bir artış yapmayı öneriyor. Ancak Ver.di bu rakamın, çalışanların önemli bir bölümü için yaklaşık yüzde 2'lik bir artış olacağını söylüyor. İşverenle sendika arasındaki müzakerelere 23 Ocak tarihinde devam edilecek.

dpa, AFP / AÜ,BW

© Deutsche Welle Türkçe

 

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