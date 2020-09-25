 Almanya′da Almanca imam eğitimi başlıyor | ALMANYA | DW | 27.10.2020

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ALMANYA

Almanya'da Almanca imam eğitimi başlıyor

Almanya'da Almanca imam eğitimi verecek İslam Koleji kuruldu. Mezun olanlar camilerde Almanca vaaz verecek. Almanya'nın en büyük Müslüman çatı örgütü DİTİB ise kolejin destekçileri arasında yer almıyor.

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Almanya'da Müslüman çatı kuruluşlarından bağımsız olarak Almanca imam eğitimi verilecek Almanya İslam Koleji (IKD) gelecek yıl Nisan ayında eğitim faaliyetlerine başlıyor. Federal İçişleri Bakanlığı ve Aşağı Saksonya Eyaleti Bilim Bakanlığı tarafından desteklenen IKD, Almanya'da görev yapacak başta imam olmak üzere İslam din görevlileri yetiştirecek.

Eğitime ilk aşamada 30 öğrenci ile başlanacak ve iki yıl sürecek eğitimde imam adaylarına tilavet, tefsir, fıkıh gibi derslerin yanı sıra siyasal, sosyal ve toplumsal bilgiler de verilecek. Koleje ilahiyat okumuş ve mezun olmuş öğrenciler kabul edilecek. Ayrıca halen imamlık yapanlara yönelik meslek içi geliştirme programları da gerçekleştirilecek.

Almanya İslam Koleji Başkanı Esnaf Begiç, Salı günü Berlin'de yaptığı açıklamada, İslam kolejinin "Müslümanların (Almanya'yı) başarılı bir şekilde yurt edinmelerine katkı sunmayı" amaçladığını söyledi.

"Rakip değiliz"

"Yurt dışından gönderilen imamların vaazlarında genellikle bizim yaşam konteksimiz için önem taşımayan konular işleniyor" diyen Begiç, Müslüman gençlerin de artık  ailelerinin dillerindeki vaazları  tam olarak anlayamadıklarını vurguladı.

Begiç, IKD'nin Almanya'da imam eğitimi veren diğer dini cemaatlere "rakip olmak niyetiyle" kurulmadığının altını çizdi. 

Prof. Dr. Bülent Uçar

Prof. Dr. Bülent Uçar

IKD Bilimsel Direktörü Prof. Dr. Bülent Uçar da büyük çatı kuruluşlarının IKD destekçileri arasında yer almamasını "üzücü" olarak nitelendirdi. IKD'nin destekçileri arasında Müslümanlar Merkez Konseyi, Boşnak İslam Toplumu derneği ve Faslılar Merkez Konseyi bulunuyor.

DİTİB destekçiler arasında yer almadı

Almanya'daki en büyük Müslüman çatı örgütü Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) derneği ise IKD destekçileri arasında yer almadı. Almanya'da  imam yetiştirmek üzere yıl başında  eğitim çalışmaları başlatan DİTİB, Türk hükümetinin direktifleri doğrultusunda faaliyet göstermekle eleştiriliyor.

Alman dernekler yasasına tabi olan DİTİB'in genel başkanlığına bugüne kadar Türkiye'nin atadığı Din Hizmetleri Müşavirleri seçildi. DİTİB bünyesindeki yaklaşık 900 caminin çoğunda Türkiye'den atananan imamlar görev yapıyor.

IKD'deki eğitimin rahip ve haham seminerleriyle karşılaştırılabileceğini kaydeden IKD Bilimsel Direktörü Prof. Dr. Uçar, Alman üniversitelerinde çok sayıda İslam teolojisi enstitüleri kurulduğunu belirterek artık pratik imamlık eğitimi vermenin zamanının da geldiğini söyledi. Uçar, müfredat oluştururken Almanya veya yurtdışından herhangi bir devlet müdahalesine karşı bağımsızlığın sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

IKD için Federal İçişleri Bakanlığı bütçesinden yıllık bir milyon euro ayrılacak.  

dpa,epd/TY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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