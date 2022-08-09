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Almanya'nın Düren kentinde saldırıya uğrayan Alevi derneği - (09.08.2022)
Düren ve Çevresi Alevi Kültür MerkeziFotoğraf: privat
ToplumAlmanya

Almanya'da Alevi derneğine saldırı

1 saat önce

Almanya'nın Düren kentinde bulunan Düren ve Çevresi Alevi Kültür Merkezi'ne sabah saatlerinde bir saldırı düzenlendi, saldırıda binanın camı kırıldı.

https://www.dw.com/tr/almanyada-alevi-derne%C4%9Fine-sald%C4%B1r%C4%B1/a-62755555

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletinde bulunan Düren kentindeki Düren ve Çevresi Alevi Kültür Merkezi'ne sabah saatlerinde bir saldırı düzenlendi. Saldırıda zemin katta bulunan binanın camı kırıldı.

Düren polisi olayla ilgili araştırma başlatırken derneğin bağlı olduğu Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'ndan (AABF) basın açıklaması yapıldı.

"Saldırılar tesadüf gibi görünmüyor" ifadelerine yer verilen açıklamada şöyle denildi:

"Almanya Alevi Birlikleri Federasyonumuza (AABF) bağlı Düren Alevi Kültür Merkezimize bu sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırıda bulunuldu. Saldırıda kültür merkezinin camları kırıldı. Almanya polisinin verdiği bilgilere göre saldırıyı kimin yaptığı henüz net değilken saldırı ile ilgili incelemeler sürüyor. Türkiye'de son dönemlerde Cemevlerimize yönelik yapılan saldırılar, Kartal Cemevi başkanına kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırının olmasının ardından, bugün Düren Cemevimizin camlarının kırılması tesadüf gibi görünmüyor. Umarız düşündüğümüz gibi değildir. Emniyet yetkililerinden konuya dair somut bir cevap aldığımızda kamuoyuyla paylaşacağız."

Almanya'nın Düren kentinde saldırıya uğrayan Alevi derneğinin içi - (09.08.2022)
Saldırıya uğrayan Alevi derneğinin içiFotoğraf: privat

"Gelişmeler Alevi toplumunu endişelendiriyor"

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Eşit Başkanı Hüseyin Mat DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Henüz olayın kimler tarafından yapıldığına ilişkin kesin bir bilgiye ulaşılamadı" dedi.

Polisin araştırmalarını sürdürdüğünü ifade eden Mat, Türkiye'de son zamanlarda Alevi kurumlarına ve önderlerine yapılan saldırılar bizde, Almanya'daki bu olayın da belli bir çevre tarafından organize edilmiş olabileceği kuşkusunu oluşturdu" diye konuştu.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Eşit Başkanı Hüseyin Mat
Hüseyin MatFotoğraf: privat

Somut verilere ulaşmadan nihai bir açıklama yapmanın doğru olmayacağını vurgulayan Mat, "Ancak Metin Külünk'ün organize ettiği Almanya'daki Osmanlılar motosiklet çetesinin faaliyetleri ortadayken, Türkiye'de planlanan eylemlerin Avrupa'da da gerçekleşmesi çok doğal" ifadelerini kullandı.

Gelişmelerin Avrupa'daki Alevi toplumunda da endişeye yol açtığını vurgulayan Hüseyin Mat, "Elbette endişeliyiz, ama sadece kendimiz için değil, Türkiye'deki Alevi toplumu için de endişeliyiz" dedi.

 

DW/TY,BK

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