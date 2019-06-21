 Almanya’da aktivistlerin maden ocağını işgal eylemi sona erdi | ALMANYA | DW | 23.06.2019

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ALMANYA

Almanya’da aktivistlerin maden ocağını işgal eylemi sona erdi

Almanya’da iklim değişikliği aktivistlerinin Garzweiler maden ocağını işgal eylemleri polisin müdahalesi ile sona erdi. Eylem sırasında polis memurları ve göstericiler arasında yaralananlar oldu.

Deutschland Polizei beginnt mit Räumung des Tagebaus Garzweiler (Getty Images/AFP/I. Fassbender)

Almanya’nın Aachen kenti yakınlarındaki Garzweiler maden ocağını kömür üretimine son verilmesi talebi ile işgal eden iklim değişikliği aktivistlerinin eylemi polisin müdahalesi ile sona erdi. Aachen polisi tarafından yapılan açıklamada, Cumartesi günü madene giren bütün göstericilerin dışarıya çıkarıldığı veya gönüllü olarak dışarı çıktıkları belirtildi. Bölgede kömür çıkartılmasına karşı çıkan göstericiler ise madende hâlâ aktivistlerin bulunduğunu ama sayılarının az olduğunu açıkladı.

Yüzlerce gösterici dün öğle saatlerinde madene girmeyi başarmıştı. Polisin verdiği bilgilere göre, eylem sırasında en az sekiz polis memuru yaralandı. 

Deutschland Polizei beginnt mit Räumung des Tagebaus Garzweiler (Getty Images/AFP/I. Fassbender)

Eylemin organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, polisin biber gazı ve coplarla müdahalesi sonucu çok sayıda göstericinin yaralandığı ve hastanede tedavi edildikleri belirtildi.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Keyenberg köyünde dün kömür üretimine son verilmesi talebiyle düzenlenen gösteriye yaklaşık 8 bin kişi katıldı. Keyenberg, maden ocağı nedeniyle yerleşim yerinin başka bir bölgeye taşınmasının planlandığı köyler arasında bulunuyor.

Gösteri sırasında binden fazla iklim değişikliği aktivisti Garzweiler maden ocağına girerek, üretimi durdurdu. Göstericiler geceyi maden ocağında geçirdi. Bunun yanı sıra çok sayıda aktivist de kömür nakliyatının gerçekleştirildği demiryolunda ulaşımı engelledi. Pazar günü göstericilerin kurduğu barikatların kaldırıldığı bildirildi.

Braunkohle-Protest in NRW Garzweiler (picture-alliance/dpa)

Gösteri “Kömürü durdurun-iklimi ve köyleri kurtarın” sloganı ile Greenpeace, Çevre ve Doğayı Koruma Birliği (BUND), Campact gibi çevre örgütleri ve sivil girişimler tarafından düzenlendi. Gösteriye Gelecek için Cumalar (Fridays for Future) hareketinden öğrenciler de katıldı.

Campact çevre örgütünden Christoph Bautz, Alman hükümetine çağrıda bulunarak, kömür üretimini sonlandırmanın 2038’e kadar ertelenmesi yerine maden ocaklarının sırayla kapatılmasını talep etti. Almanya Doğa Dostları örgütünden Uwe Hiksch de, kömür üretimine son verilmesi ve iklimin korunmasına ilişkin yasaları Alman hükümetinin bu yılın sonuna kadar hazırlaması gerektiğini söyledi.

AFP/JD,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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