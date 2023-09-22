Almanya'da aile birleşimini kolaylaştırma hamlesi

Almanya'da sığınmacılarla ilgili tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde İçişleri Bakanı Faeser, aile birleşimini ve istihdam piyasasına erişimi kolaylaştıracak bir tasarı hazırladı.

Almanya'da iltica yasalarının sertleştirilmesi ve yeni sığınmacı sayısının azaltılmasıyla ilgili tartışmalar alevlenirken İçişleri Bakanı Nancy Feaser, sığınmacılarn aile birleşimini kolaylaştıracak bir tasarıyla gündemde.

Aile ve İstihdam Piyasasına Entegrasyon Yasası'nda yapılması öngörülen değişikliğe göre, geçici koruma statüsündeki sığınmacılar, 2016 öncesindeki gibi aile birleşiminde mülteci statüsündekilerle aynı haklara sahip olacak. Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre aile birleşimi çerçevesinde Almanya'ya getirilebilecek aile ferdi sayısındaki kısıtlamanın da kaldırılması öngörülüyor.

Nancy Faeser Fotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Çocuk ve gençlere kapılar açılıyor

Düzenlemedeki en dikkat çekici maddelerden biri, reşit olmayan ve yanında refakatçisi bulunmadan Almanya'ya gelen çocuk ve gençleri ilgilendiriyor. Tasarıyla Almanya'ya yalnız olarak gelmiş ve reşit olmayan geçici koruma altındaki sığınmacıların aile birleşimi ilk kez düzenleniyor ve önemli kolaylıklar getiriliyor. Değişiklik uyarınca bu durumdaki çocuk ve gençlerin hem anne babası hem de kardeşleri hep birlikte Almanya'ya gelebilecek. Öncesinde kardeşlerin Almanya'ya kabul edilmesi için anne ya da babanın Almanya'da geçici koruma statüsü kazanmış olması gerekiyordu.

Düzenleme çerçevesinde ayrıca iltica başvurusunda bulunanlar ile başvurusu reddedilmesine rağmen Almanya'da kalmasına müsamaha gösterilenlerin istihdam piyasasına erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor. Tasarıda, bu iki grupta yer alan ve 7 Aralık 2021 tarihi öncesinde Almanya'ya giriş yapanlara çalışma izni tanınıyor. Ancak bu izin, Federal İstihdam Dairesi'nin onayına bağlı kılınıyor. "Güvenli" olarak sınıflandırılan menşe ülkelerden gelenler, kimlik tespitini engellemek için direnenler ve iltica başvurusu "geçersiz" ya da "dayanaksız" olduğu gerekçesiyle reddedilenler, çalışma izninden yararlanamayacak.

Henüz bakanlıklar arası istişare sürecine girmeyen taslak halindeki düzenlemeyle topluma daha hızlı entegrasyonun hedeflendiği belirtiliyor.

KNA / BK,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?