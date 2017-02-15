Almanya'da aşısızlar için günlük hayat zorlaşacak

Koronavirüs vaka sayılarının tırmanışa geçtiği Almanya'da, Başbakan Angela Merkel ve Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz ile bir araya gelen eyalet başbakanları salgınla mücadele için yeni önlemler konusunda uzlaşmaya vardı. Yeni önlemler, aşı olmayanlara daha sık test zorunluluğu ve salgının durumuna göre bazı kısıtlamalar öngörüyor.

Görevini devretmeye hazırlanan Başbakan Merkel toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Almanya'da artan vaka sayılarına işaret ederek, hastanelerde durumun kaygı verici olduğunu vurguladı. Pandeminin başından beri sıkı tedbirlerden yana bir tutum izleyen Merkel, bu toplantı sonrasında da federal düzeyde ve eyaletler düzeyinde önlemlerin daha önce artırılmasını istediğinin altını çizdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel

Hastanelerin durumuna göre "2G" kuralı

Sağlanan uzlaşma çerçevesinde, enfeksiyonun yayılma hızına göre kültürel etkinlikler, spor faaliyetleri ve toplantılar ile yakın temas gerektiren hizmet sektöründe ve gastronomide "2G" kuralı geçerli olacak. Aşı olmayanlara belirli kısıtlamalar getiren "2G" kuralına göre, bu etkinlik ve mekanlara sadece koronavirüse karşı aşı olanlar veya Covid-19 geçirenler kabul edilecek.

Toplantıda, salgının hangi aşamasında bu kuralın uygulanacağına dair ortak kriterler de belirlendi. Buna göre, vaka sayısı değil, hastaneye yatış yoğunluğu belirleyici olacak.

Hastaneye yatış yoğunluğu, son yedi gün içinde 100 bin nüfus başına kaç kişinin hastanede yatarak tedavi gördüğüne göre belirleniyor. Bir eyalette hastaneye yatış yoğunluğu 3'ü geçerse kültürel etkinlikler, spor faaliyetleri, çeşitli etkinlikler ve yakın temas gerektiren hizmet sektörü ve konaklamada "2G" kuralı devreye girecek.

Eğer hastaneye yatış yoğunluğu 6'yı geçerse aşı olanlar ve hastalığı geçirenlerden de bu yerlerde negatif test sonucu istenecek.

Bu değerin 9'u aşması halinde ise aşı olmayanlar için sosyal temas kısıtlaması gibi önlemler alınması öngörülüyor.

Almanya'da Hamburg, Aşağı Saksonya, Saar ve Schleswig-Holstein dışındaki 12 eyalette hastaneye yatış yoğunluğu 3'ün üzerinde bulunuyor. Thüringen'de bu değer 18,54 ile Saksonya-Anhalt eyaletinde ise 11,97 olarak tespit edildi.

Wunsiedel kentinde aşı kuyruğu

Aşı imkânları artırılacak

Başbakan Merkel ile eyalet yönetimlerinin toplantısında aşı olmak isteyenlere sunulan imkânların da artırılmasına karar verildi. Buna göre, gezici aşı ekipleri, aşı merkezleri, hastaneler, doktor muayenehaneleri ve iş yeri doktorları tarafından aşı yapılacak.

Toplu ulaşım ve iş yerinde önlemler

Toplantıda, dün Alman meclisinde onaylanan yeni yasal düzenlemede öngörülen toplu ulaşım ve iş yeri için planlanan "3G" kuralı da kabul edildi. "3G" kuralında, aşılanmış veya hastalığı atlatmış olmak veya negatif test sonucu ibraz etmek gerekiyor.

Aşı olmayanlar veya hastalığı geçirmemiş olanlardan, otobüs, tren gibi toplu ulaşım araçlarında negatif test sonucu istenecek.

Bu kişilerin iş yerlerinde de her gün test yaptırması gerekecek. 3G kuralını reddeden çalışanların maaşların kesinti yapılması ve hatta işten çıkartılması bile mümkün olabilecek.

Alman meclisinde dün onaylanan yeni enfeksiyon koruma yasası, eyaletlere de alacakları önlemler için yasal zemin sunuyor. Ancak sosyal temas kısıtlaması gibi önlemlerin alınması için eyalet parlamentolarının onayı gerekecek. Yeni yasa ile genel olarak mağaza ve dükkanların veya okulların kapatılması, kültürel faaliyetlerin yasaklanması ise mümkün olmayacak. Fakat örneğin Noel panayırı gibi belirli bir etkinlik iptal edilebilecek.

Eyalet Temsilcileri Meclisi

Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde onaylandı

Almanya'da koalisyon görüşmelerini sürdüren Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından hazırlanan tasarı, dün Federal Meclis'te onaylanmasının ardından bugün de Eyalet Temsilcileri Meclisi (Bundesrat) tarafından onaylandı.

Yeni kurulacak hükümetin göreve başlaması ile muhalefet partisi durumuna düşecek Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin iktidarda olduğu eyaletlerin başbakanları yeni enfeksiyon yasasını eleştirmelerine rağmen onay verdi. Saksonya-Anhalt Başbakanı Reiner Haseloff ve Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Hendrik Wüst, eyalet yönetimlerinin salgınla mücadelede yasal zeminden mahrum kalmamaları için bu yasayı onayladıklarını ifade etti.

Böylelikle yeni yasanın yürürlüğe girmenin önünde engel kalmadı. Salgınla mücadele için mevcut yasal düzenlemenin süresi 25 Kasım'da sona eriyordu.

AFP,Reuters/JD,AÜ

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