 Almanya′da aşırı sağcılar nadiren ceza alıyor | ALMANYA | DW | 06.04.2020

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ALMANYA

Almanya'da aşırı sağcılar nadiren ceza alıyor

Almanya’da sığınmacı yurtlarına yönelik saldırıların mercek altına alındığı araştırmaya göre aşırı sağcı suçların sadece yüzde 8'i mahkumiyetle sonuçlanıyor. Aydınlatılabilen vaka oranı ise yüzde 18.

Dortmund'da aşırı sağcıların bir gösterisi

Dortmund'da aşırı sağcıların bir gösterisi

Alman kamu yayıncılık kuruluşu  ARD’nin araştırması, Almanya’da aşırı sağcı suçların nadiren kovuşturulduğunu ortaya koydu. ARD’de Pazartesi akşamı yayınlanacak “Zayıf Devlet” adlı belgesel için yapılan araştırmaya göre, sığınmacıların kaldığı yurtlara yönelik binlerce saldırının çok küçük bir kısmı mahkumiyet ile sonuçlanıyor. Belgesel, Bavyera Radyo Televiyon Kurumu (BR) ile Güney Batı Almanya Radyo Televizyon Kurumu (SWR) tarafından hazırlandı.

BR ve SWR, eyalet hükümetlerine sığınmacı yurtlarını hedef alan kaç suç işlendiğini ve bunlardan kaçının mahkumiyet ile sonuçlandığını sordu.  Eyaletlerin içişleri bakanlıkları tarafından verilen bilgilere göre, 2015-2018 yılları arasında sığınmacı yurtlarını hedef alan gamalı haç çizmekten patlayıcı madde ile saldırıda bulunmak ve kundaklamaya kadar siyasi saiklerle işlenen 2 bin 558 suç kayıtlara geçti.

Sadece yüzde 8'i mahkumiyetle sonuçlanıyor

İşlenen bu suçlardan sadece 467’si polis tarafından aydınlatıldı. Bu, polisin bu vakaların sadece yüzde 18’inde fail veya failler hakkında soruşturma başlattığı anlamına geliyor. Sadece 206 vakada, fail ve failler para veya hapis cezasına çarptırıldı. Bu da, aydınlatılan vakaların yaklaşık yüzde 44’ünün, bütün vakaların da sadece yüzde 8’inin mahkumiyet ile sonuçlandığını gösteriyor.

BR ve SWR tarafından yapılan araştırma, işlenen suçlara yönelik cezai takibatta eyaletler arasında farklılıklar olduğunu da ortaya koydu. Baden-Württemberg eyaletinde hakkında soruşturma açılan faillerin yüzde 64’ü hüküm giyerken, ülkenin doğusundaki Brandenburg eyaletinde bu oranın yüzde 26'ya düştüğü tespit edildi. Savcılığın veya mahkemenin faillere ilişkin kanıtları yeterli bulmaması da, çoğunlukla dava açılamamasına neden olarak gösteriliyor.

epd/JD,BK

©️ Deutsche Welle Türkçe

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