 Almanya’da aşırı sağcıların sayısında rekor artış | ALMANYA | DW | 09.07.2020

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ALMANYA

Almanya’da aşırı sağcıların sayısında rekor artış

İç istihbarat örgütünün raporuna göre Almanya’da 2019 yılında aşırı sağcıların sayısı 32 bin 80 olarak kaydedildi. Aşırı sağcı kaynaklı suçların sayısı yüzde 9,7 artarak, 21 bin 290’a yükseldi.

Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın yıllık raporu İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Teşkilat Başkanı Thomas Haldenwang tarafından tanıtıldı

Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın yıllık raporu İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Teşkilat Başkanı Thomas Haldenwang tarafından tanıtıldı

Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın 2019 yılı raporuna göre, aşırı sağcıların sayısında da aşırı sağ kaynaklı suçlarda da artış kaydedildi.

2019 yılında aşırı sağ kaynaklı suçlar bir önceki yıla göre yüzde 9,7 artarak 21 bin 290 olarak kayıtlara geçti. 2018 yılında ise bu sayı 19 bin 409 bin olarak tespit edilmişti. Bu suçlar, propaganda yapmaktan cinayet ve cinayete teşebbüse kadar geniş bir yelpazede değerlendiriliyor.

Rapora göre, aşırı sağcıların işlediği şiddet suçlarının sayısı ise yüzde 15 azalarak, 925 olarak belirlendi. 2019 yılında aşırı sağ kaynaklı toplam yedi cinayete teşebbüs ve cinayet vakası kaydedildi. Haziran 2019’da Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke’nin öldürülmesi ile Ekim 2019’da Halle’de bir sinagogu hedef alan ve iki kişinin hayatını kaybettiği saldırı bu vakalar arasında gösterildi.

Raporda, antisemitik şiddet eylemlerinin arttığına dikkat çekildi. Raporu sunan İçişleri Bakanı Horst Seehofer, “2019 yılı raporunda da antisemitizm, yabancı ve İslam düşmanlığının aşırı sağcı ajitasyonun odağında yer aldığını” belirterek, dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

AfD’ya bağlı grup aşırı sağcıların sayısını artırdı

Raporda, aşırı sağcı örgütlenmeler içindeki kişilerin sayısının da 2019 yılında bir önceki yıla göre arttığına dikkat çekildi. Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi içindeki, lağvedilen aşırı sağcı “Flügel” adlı grup mensuplarının aşırı sağcılar arasında sayılması, aşırı sağcıların sayısının rekor düzeye yükselmesine açtı.

Rapora göre, aşırı sağcı parti, örgüt ve gruplara üye olan “potansiyel aşırı sağcı kişi” sayısı 2019 yılında 32 bin 80 olarak kaydedildi. Bunlardan 7 bininin AfD bağlantılı “Flügel” yanlısı olduğu tahmin ediliyor.

“Potansiyel aşırı sağcı kişi” sayısı 2018’de 24 bin 100 olarak saptanmıştı. Raporda, “şiddete yatkın” aşırı sağcıların sayısının da 2018’ göre 300 artarak 13 bin olduğu kaydedildi. Raporda, 2019 yılında ilk kez izlenmeye başlanan aşırı sağcı yapılanmalar arasında AfD’nin gençlik kolu ile kendisi tarafından lağvedilen “Flügel” gösterildi.

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Alman Ordusu’nda aşırı sağcılık vakaları

Aşırı solcuların işlediği suçlarda artış

Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın 2019 yılı raporunda aşırı solcular tarafından işlenen suçların arttığına dikkat çekildi. Buna göre, aşırı solcuların işlediği suçlar yaklaşık yüzde 40 artarak, 6 bin 449 olarak kayıtlara geçti. Bir önceki yıl bu sayı 4 bin 622’ydi. Bu suçların 3 bin 520’sinin “mala zarar verme,” 164’ünün ise kundaklama olduğu belirtildi.

Rapora göre, “potansiyel aşırı solcu kişilerin” sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 4,7 artarak, 33 bin 500’e yükseldi. “Şiddete yatkın” aşırı solcuların sayısının da yüzde 2,2 artarak 9 bin 200 olarak belirlendiği ifade edildi.

Raporda, radikal İslamcıların yarattığı tehditin de geçmediği uyarısında bulunuldu. Radikal İslamcıların düzenlediği “saldırı ve tespit edilen saldırı planlarında genel olarak Almanya ve Avrupa’da gerileme kaydedildiği" belirtilerek, bunda IŞİD’in Suriye’deki yenilgisinin yanı sıra Alman güvenlik ve istihbarat birimlerinin dikkatinin de etkili olduğu kaydedildi. Selefilerin sayısının arttığı belirtilerek, Almanya için tehdidin hâlâ yüksek olduğu vurgulandı.

DW,Reuters,AFP/JD,BK

©️ Deutsche Welle Türkçe

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