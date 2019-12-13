 Almanya′da aşırı sağcıların sayısında rekor artış | ALMANYA | DW | 16.12.2019

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ALMANYA

Almanya'da aşırı sağcıların sayısında rekor artış

Almanya'da aşırı sağcıların sayısı bir önceki yıla göre üçte bir oranında artarak, 32 bin 200'ü aştı.

Aşırı sağcıların gösterileri karşıt gruplar tarafından protesto ediliyor

Aşırı sağcıların gösterileri karşıt gruplar tarafından protesto ediliyor

Almanya'da aşırı sağcıların sayısı 2019'da belirgin bir şekilde arttı. Berlin'de yayınlanan Tagesspiegel gazetesi, federal ve eyalet hükümetleri Anayasayı Koruma Daireleri'nin ülke genelinde 32 bin 200’den fazla aşırı sağcıyı kayıt altına aldıklarını duyurdu. Bu rakam, bir önceki yıla göre aşırı sağcıların üçte bir oranında arttığına işaret ediyor. Federal Anayasa Koruma Dairesi verilerine göre geçen yıl Almanya'da toplam 24 bin 100 aşırı sağcı bulunuyordu.

Artışın en büyük nedeni olarak, güvenlik birimlerinin ilk kez bu yıl aşırı sağcı siyasi parti Almanya için Alternatif'in (AfD) iki derneğindeki üyelerin aşırı sağcılar listesine eklenmesi gösterildi. Buna göre "Der Flügel" (Kanat) ve  "Junge Alternative" (Genç Alternatif) derneklerinin 8 bin civarındaki üyesi aşırı sağcı olarak tanımlandı.

Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Thomas Haldenwang, "Kanat" ve "Genç Alternatif" adlı derneklerin aşırı sağcı olduklarına dair "yeterince önemli göstergeler" bulunduğunu söyledi. Daire, derneklerle ilgili bilgi edinirken "istihbarat elemanlarından ve diğer yöntemlerden" yararlanıldığını açıkladı.  AfD, aşırı sağcı söylemleri nedeniyle Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın "Denetim aşamasında" bulunuyor.

KNA/TY/BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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