Almanya'da aşırı sağcı milletvekili gözaltına alındı

Amanya'da halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla aranan AfD'li milletvekili gözaltına alındı. Milletvekilinin Nasyonal Sosyalist semboller barındıran bir öğrenci derneğine üye olduğu belirtildi.

Almanya'da hakkında yakalama kararı bulunan sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) milletvekili Daniel Halemba'nın Stuttgart'ta gözaltına alındığı belirtildi. 22 yaşındaki milletvekili hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve anayasaya aykırı örgütlerin sembollerini kullanma suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Halemba'nın kendi ifadesine göre 2021'den bu yana "Burschenschaft Teutonia Prag zu Würzburg" adlı öğrenci birliğinin üyesi olduğu; söz konusu gruba ait yerleşkelere Eylül ayında polis tarafından baskın düzenlendiği belirtildi. Yerleşkelerde üzerinde Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi‘nin (NSDAP) sembollerinin olduğu eşyalar ve ırkçı nitelikte semboller ve kitaplar bulunduğu kaydedildi. Ayrıca Halemba’nın komşularının milletvekilinin evinden Nazi sloganları duyduklarını ifade ettikleri belirtildi.

AfD'li milletvekilinin en geç Salı günü mahkemeye çıkarılacağı bildirildi. 8 Ekim’de yapılan yerel seçimlerde milletvekilliğine seçilen Halemba'nın, Perşembe günü Bavyera eyalet meclisinde görevine başlaması bekleniyordu. Eyalet meclisine seçilen en genç milletvekili olan Halemba’nın dokunulmazlığı ise Pazartesi günü yapılacak oturumla yürürlüğe girecekti.

AfD'den Savcılığa tepki: Muhalefete müdahale

AfD'nin Bavyera Eyalet Meclis Grubu gözaltına tepki göstererek Halemba'nın arkasında olduklarını açıkladı. Partinin Eyalet Meclis Grubu Başkanı Katrin Ebner-Steiner, "uydurma bir gerekçeyle muhalefetin haklarına önemli bir müdahelenin söz konusu olduğunu" savundu. AfD'li politikacı, bu gözaltıyla devletin baskısının da yeni bir seviyeye ulaştığını öne sürerek, Halemba’ya karşı soruşturmayı yürüten Würzburg Savcılığı’nın bu adımının demokrasi için bir "sefalet sembolü" olduğunu ancak kendilerinin baskılar karşısında geri adım atmayacağını söyledi.

AFP/dpa,Reuters/SÖ,TY

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