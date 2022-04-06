Almanya'da aşırı sağcı gruplara operasyon

Ülke çapında yapılan operasyonda başta Knockout 51 isimli dövüş sporları kulübü olmak üzere bazı aşırı sağcı gruplara yönelik baskınlar düzenlendi, 4 kişi gözaltına alındı.

Almanya'da aşırı sağcı gruplara yönelik yürütülen soruşturmada dört kişi gözaltına alındı. Federal savcılığın verdiği bilgiye göre Leon R., Maximilian A., Eric K. ve Bastian A. isimli şüpheliller Thüringen eyaletine bağlı Eisenach kentinde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Savcılık şüphelilerin "Knockout 51" isimli bir dövüş sporları kulübü üyesi olduğunu aktardı. Söz konusu kulübün sol görüşlülere ve polise karşı şiddet eylemleriyle suçlanan bir yapı olduğu kaydedildi. Kulüp üyelerinin "asayiş sağlama" adı altında mahallelerde devriye gezerek yaralama suçlarına karıştıkları bildirildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin, spor faaliyeti kisvesi altında genç, milliyetçi fikiklere sahip kişileri etkilediği ve aşırı sağcı fikirlerle beyinlerini yıkadığı belirtildi.

Alman medyasında yer alan haberlerde kulüp üyelerinin şiddet olaylarını kışkırtmak için koronavirüs önlemlerine karşı yapılan protestolara katıldığı bilgisi yer aldı.

11 eyalette operasyon

Aşırı sağcı örgütlenmelere yönelik operasyonlar 800 polisin katılımıyla 11 eyalette yürütüldü. Aşırı sağcı Ulusal Demokratik Parti'nin eyalet merkezi de operasyonda hedef alındı. Knockout 51 kulübünün antrenmalarını bu partinin merkezinde düzenlediği öne sürülüyor.

Savcılık operasyonun 2020'de yasaklanan Combat 18 isimli aşırı sağcı gruba kadar uzandığını da açıkladı. Gruba mensup kişilerin yasağı delerek Combat 18'in faaliyetlerini sürdürdüğü öne sürüldü.

Almanya'nın iç istihbarat örgütü olan Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Başkanı Thomas Haldenwang operasyonları, şiddet yanlısı aşırı sağcı gruplara karşı önemli bir darbe ve güvenlik güçlerinin başarısı olarak değerlendirdi.

dpa, AP / GY, BK