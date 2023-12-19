Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin oyları zirvede

Almanya'da İslam ve göç karşıtı sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi oylarını artırmaya devam ediyor.

Forsa adlı anket kuruluşunun son kamuoyu yoklaması AfD'nin oy oranının yüzde 23 ile şimdiye kadar yapılan anketlerde tespit edilen en üst seviyeye çıktığını ortaya koydu.

Salı günü yayınlanan "RTL/ntv-Trendbarometer" anketine göre AfD'nin oyu bir önceki haftaya kıyasla bir puan arttı.

Muhalefetteki Hıristiyan Birlik partileri CDU ve CSU'nun oy oranlarının toplamı yüzde 31 olarak ölçülürken, iktidar ortakları Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yüzde 14, Yeşiller'in yüzde 13 ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) yüzde 5 olan oy oranları değişmedi. Diğer partilerin de toplamda yüzde 11 olan oy oranları bir önceki haftaya kıyasla aynı kaldı.

Böylece AfD ile muhalefetteki Hristiyan Birlik partileri arasındaki oy farkı yüzde 8'e geriledi.

Parti içi bölünme nedeniyle parlamentoda grubunu kaybeden Sol Parti ise bir puan gerileyerek ankete katılanlardan yüzde üç oy alabildi.

Siyaset halkın sorunlarından ne kadar haberdar?

Katılımcıların yüzde 81'i, federal siyasetteki çoğu politikacının halkın günlük yaşamlarından haberdar olup olmadıkları sorusuna ise hayır yanıtını verdi.

Forsa tarafından RTL Deutschland televizyonu adına güncel olarak düzenlenen ankette 2 bin 501 kişiye siyasi parti tercihleri soruldu. Kuruluş anketle ilgili hata payını artı/eksi yüzde 2,5 puan olarak açıkladı.

Politikacıların halkın gündelik sorunları hakkında yeterince bilgi sahibi olup olmadıklarına ilişkin veriler ise bin katılımcının verdiği yanıtlardan elde edildi. Şirket buradaki hata payını ise yüzde üç puan olarak açıkladı.

AFP/TY,BK

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