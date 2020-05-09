 Almanya’da aşırı sağ tehdidi büyüyor | ALMANYA | DW | 12.05.2020

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ALMANYA

Almanya’da aşırı sağ tehdidi büyüyor

Almanya'nın doğu eyaletleri dahil sekiz eyaletinde 2019'da bin 347 kişinin aşırı sağcı saldırıya maruz kaldığı, üç kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Çocuk ve gençlere yönelik saldırıların arttığına dikkat çekildi.

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Alman Askeri İstihbarat Servisi MAD, geçen yıl sekizi aşırı sağcı olmak üzere radikal görüşlere sahip on dört kişiyi tespit etti. MAD Başkanı Christof Gramm, Alman toplumunda artan radikalleşmeye karşı uyardı. (05.05.2020)

Almanya'da siyasetçi, gazeteci ve savcılara gönderilen ve ölüm tehdidi içeren mektuplara ilişkin polis soruşturması başlatıldı. "Heil Hitler" imzalı mektupların aşırı sağcılarca gönderildiği düşünülüyor. (05.05.2020)

Sağcı, Irkçı ve Antisemit Şiddet Kurbanları Danışma Merkezleri Birliği (VBRG), 2019 yılında Almanya'nın beş doğu eyaletiyle Berlin, Kuzey Ren-Vestfalya ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde gerçekleşen aşırı sağcı ve şiddet içerikli saldırıların bilançosunu açıkladı. Kuruluşun Salı günü yayınladığı verilere göre, 2019 yılında sekiz eyalette her gün en az beş aşırı sağcı, ırkçı ve antisemit saldırı gerçekleşti.

Geçen yıl boyunca Almanya'nın eyaletlerinin yarısında toplam bin 347 saldırı kayıt altına alındı. Yüzde 80'inde fiziksel yaralama söz konusu olduğu kaydedilen saldırılar sonucunda bin 982 kişinin doğrudan mağdur olduğu kaydedildi. 2019 yılında çocuk ve gençlere saldırılar bir önceki yıla göre yüzde 14 oranında arttı.

2019 yılındaki saldırılar sonucunda 3 kişi de yaşamını yitirdi. İçinde bulunduğumuz 2020 yılında halihazırda on kişi, aşırı sağcı ve ırkçı saldırılar nedeniyle hayatını kaybetmiş bulunuyor. Öte yandan aşırı sağcı saldırı sayısı, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10 oranında azaldı.

"Tehlike büyüyor"

VBRG Yönetim Kurulu Üyesi Judith Porath, şiddet olaylarında kaydedilen düşüşe rağmen aşırı sağcı saldırıların sayısının yüksek olduğunun altını çizdi. Porath, aşırı sağcılar, ırkçılar ve antisemitlerin düşman olarak gördüğü kişiler için tehlikenin ciddi biçimde büyüdüğünü söyledi.

Deutschland Bundesjustizministerin Christine Lambrecht

Christine Lambrecht

Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht ise, korona kriziyle meşgul olunan süreçte aşırı sağla mücadelenin ihmal edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Lambrecht, yeni verilerin, aşırı sağcı şiddet, ırkçılık ve Yahudi düşmanlığının "maalesef Almanya'da çok sayıda insanın gündelik yaşamının bir parçası" olduğunu ifade etti. Lambrecht, "Aşırıcılığın beslendiği tabanı kurutmak zorundayız" diye konuştu.

Sivil toplum kuruluşu, sendika ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra Alman hükümetinin Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün kurbanlarının yakınlarına ve mağdurlarına destek olması için ombudsman olarak görevlendirdiği Barbara John‘un, Adalet Bakanı Lambrecht'e bir mektup yazdığı belirtildi. Mektupta, aşırı sağcı saldırı mağdurlarına maddi destekte bulunulması istendi.

DW,AFP/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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