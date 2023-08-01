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Almanya'da aşırı sağın yükselişi sürüyor

22 dakika önce

Almanya'da İslam ve göçmen karşıtı AfD partisine seçmen desteği artıyor. Son ankete göre AfD'nin oyu yüzde 21'e çıktı.

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AfD'nin oy oranındaki artış sürüyor
AfD'nin oy oranındaki artış sürüyorFotoğraf: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Almanya'da İslam ve göçmen karşıtı söylemleriyle dikkatleri çeken sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisine seçmen desteği artmaya devam ediyor.

Forsa Enstitüsü tarafından federal düzeyde gerçekleştirilen son ankete göre AfD'nin oy oranı yüzde 21'e ulaştı. Bu, partinin şimdiye kadar anketlerde elde ettiği en yüksek oran.

Salı günü RTL ve ntv kanallarında yayınlanan Trendbarometer (Eğilim Ölçeği) programında açıklanan anket sonuçlarına göre AfD bir önceki haftaya kıyasla oy oranını iki puan artırdı.

Ankete göre Alman siyasetinde şu anda en büyük seçmen desteğine sahip olan muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik'ten (CSU) oluşan Birlik partileri ise bir önceki ankete göre iki puan kaybederek yüzde 25'e geriledi. CDU/CSU ve AfD'nin oyları böylece birbirine hiç olmadığı kadar yakınlaştı. İki parti arasındaki oy farkı yüzde 4 olarak belirlendi. 

İktidarın büyük ortağı SPD ise 1 puan kaybederek yüzde 17'de kalırken, koalisyon ortağı Yeşiller 1 puanlık artışla yüzde 15'e yükseldi. Hükümetin küçük ortağı Hür Demokrat Parti'nin (FDP) yüzde 6, muhalefetteki Sol Parti'nin yüzde 5 olan oy oranları bu hafta da değişmedi.

Forsa Enstitüsü tarafından 25-31 Temmuz tarihleri arasında yapılan ankete 2 bin 500 Alman vatandaşı katıldı. Kuruluş istatistiksel hata payını yüzde 2,5 puan olarak açıkladı. 

AFP/TY,AÜ

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