Almanya'da 80 yaş üstü nüfus hızla artıyor

Almanya'da hükümetin açıkladığı rapor, 80 yaş üstü nüfusun 2050'ye kadar 6 milyondan 8 ila 10 milyona yükseleceğini ortaya koydu. Rapora göre yoksulluk tehdidi altındaki yaşlıların oranı da artıyor.

Almanya'da hükümetin nüfustaki yaşlanmayla ilgili açıkladığı son rapor, 80 yaş üstündeki nüfusun önümüzdeki yıllarda hızla artacağını ortaya koydu. Hükümetin bugün açıkladığı 9'uncu Yaşlanma Raporuna göre, şu an 6 milyon kişi olan 80 yaş üstündeki nüfus 2050 yılına kadar 8 ila 10 milyona yükselecek.

Nüfustaki yaşlanmayla birlikte bakıma muhtaç kişi sayısı da artacak. Raporda, yaştan bağımsız olarak bakıma ihtiyaç duyacak kişi sayısının 2055 yılına kadar 7,6 milyona yükseleceği tahminine yer verildi. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre bakıma muhtaç kişi sayısı 2023 yılında 5,7 milyon olmuştu.

Yoksul yaşlıların sayısı artıyor

250 sayfalık raporda yaşlıların yaşam şartları, maddi koşulları, mal varlıkları, barınma durumları, tıbbî hizmetlere erişimleri, toplumsal yaşama katılımları ve yoksulluk tehdidi de mercek altına alındı. Buna göre 65 yaş üstü nüfusun yüzde 17 ila yüzde 19'u yoksulluk tehdidi altında. Yaşlılar arasında yoksulluğun 2000'li yıllar ve 2010'ların büyük bölümünde toplam nüfustaki yoksulluk oranının altında olduğuna, ancak şimdi biraz üstüne çıktığına işaret edildi.

Raporda yaşlılık nedeniyle ayrımcılığa maruz kalma ve toplumdan dışlanma riskinin yoksullar, fiziksel ya da ruhsal hastalıklara sahip olanlarda daha fazla olduğu kaydedildi.

Göçmen kökenli kadınlar dezavantajlı

Raporun sunumunda konuşan Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı Lisa Paus, özellikle göçmen kökenli kadınların dezavantajlı durumda olduğuna dikkat çekerek tüm yaşlı insanların cinsiyet, köken ya da sosyal durumundan bağımsız olarak eşit fırsatlara sahip olması gerektiğini belirtti.

"Hiç olmadığımız kadar yaşlanıyoruz" diyen Paus, yaşlıların sayısının sürekli olarak arttığını ve toplumsal bir değişimle karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Sosyal yardım derneği VdK da, yaşıların toplumsal yaşamdan dışlanması ve yalnızlık konusunda daha duyarlı olunması çağrısında bulunarak kişilerden, çevrelerindeki yaşlılara daha fazla ilgi göstermelerini istedi. VdK Başkanı Verena Bentele, yaşlıların pek çok sorununun en azından hafifletilebileceğini belirterek "Sadece kendine şunun gibi sorular sormak gerekir. Komşum ne durumda? Alışverişte, ağır şeyler taşımada yardıma ihtiyacı var mıdır? Belki biraz konuşmaya ihtiyacı var mıdır?"

KNA,DW/BK,TY

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