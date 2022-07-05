Almanya'da 65 bin 600 eşcinsel çift nikahlandı

Almanya'da eşcinsellere evlilik hakkının tanındığı 2017'den 2021 sonuna dek yaklaşık 65 bin 600 çiftin nikahı kıyıldı. Ancak evlenen çiftlerin sayısında geçen sene bir önceki yıla göre önemli oranda düşüş yaşandı.

Almanya'da eşcinsellere evlilik hakkının yasalaştırıldığı 2017 yılından beri, bu kapsamda yaklaşık 65 bin 600 nikah kıyıldığı bildirildi. Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre, 2021 yılı sonuna dek geçen sürede erkekler arasında 32 bin 300, kadınlar arasında da 33 bin 300 nikah kıyıldı. Almanya'da eşcinseller 1 Ekim 2017 tarihinden bu yana resmi nikahla evlenebiliyor.

Bunun öncesinde eşcinsel çiftlerin birlikteliği, "Kayıtlı Hayat Arkadaşlığı" statüsünde devlet tarafından tanınıyordu. İstatistik Dairesi verileri, bu statüde olanların bir bölümünün 2017'den sonra evlendiğini, yaklaşık 36 bin 800 çiftin ise daha önce bu statüye sahip olmadan nikah kıydırdığını ortaya koyuyor.

2021 senesinde eşcinsel çiftler arasında kıyılan nikah sayısının ise 2020'ye oranla yüzde 12,4 azalarak 8 bin 700'e gerilediği belirtiliyor. Bu da heteroseksüel çiftler arasında yapılan nikahlara oranla, eşcinseller arasındaki evliliklerin daha büyük oranda azaldığını gösteriyor. Erkeklerle kadınlar arasında geçen yıl Almanya'da 349 bin 100 nikah kıyılmış, bu da 2020 senesine oranla yüzde 3,9'luk bir düşüşe tekabül etmişti.

Almanya'nın dünya evine giren ilk eşcinsel çifti To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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