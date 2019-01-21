 Almanya′da 5 milyon kişi yeterli gıda alamıyor | ALMANYA | DW | 30.01.2019

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ALMANYA

Almanya'da 5 milyon kişi yeterli gıda alamıyor

İstatistiklere göre işsiz ve yoksul ailelerde yaşayanlar parasızlık nedeniyle yeterli gıda alamıyor. Maddi imkansızlık yüzünden bir haftalığına dahi tatil yapamayanların sayısı 11 milyonu buluyor.

@dw_stories Armut in Deutschland Bremen Tafel Ausgabe (DW/Shamsan Anders)

Almanya'daki her üç işsizden neredeyse biri düzenli olarak yeterli gıda alamıyor. Avrupa Birliği (AB) tarafından yaptırılan araştırmada, işsizlerin yüzde 30'u parası yetmediği için iki günde bir tam gıda alacak kadar yemek yiyemediğini açıkladı. İstatistik Federal Dairesi'nin araştırmasına göre nüfusun yüzde 7,5'una tekabül eden 16 ve üzeri yaş grubundaki 5 milyon 140 bin kişi gerekli gıdayı alamıyor.

Sol Parti'nin başvurusu üzerine İstatistik Federal Dairesi tarafından değerlendirmeye alınan 2017 yılı AB veri tabanındaki bilgiler ankete katılanların şahsi beyanlarına dayanıyor. Parasızlık nedeniyle yeterli beslenemeyen işsizlerin oranı yüzde 33'ü buluyor.

Symbolbild Konsum, Einkaufen, Löhne, Kaufkraft

"Yoksullukla mücadele şart"

2017'de Almanya'da yaşayan 21 milyon kişi (yüzde 30,4) otomobil tamiri ya da çamaşır makinesi alımı gibi beklenmedik harcamalara bin Euro ayıracak durumda değildi. Aynı yıl gelir darlığı yüzünden bir hafta tatil yapacak durumda olmayan hanelerin oranı yüzde 16'yı bulmaktaydı. 2014 yılında bu oran yüzde 20'nin üzerindeydi. Tatile para ayıracak durumda olmayanların sayısı 2017 yılında 14 milyon 300 binden 10 milyon 900 bine geriledi.

Sol Parti'nin sosyal güvenlik uzmanı Sabine Zimmermann rakamların endişe verici olduğunu ve "Almanya'da fakirliğin nüfusun bütün kesimlerini ilgilendirdiğini" söyledi. Zimmermann istatistikleri yayımlayan Neue Osnabrücker Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada Federal Hükümetten "yoksullukla mücadele için kapsamlı bir program hazırlamasını" talep etti.

Sol Parti milletvekili asgari saat ücretinin 12 Euro'ya çıkarılması, gerekçesiz süreli iş sözleşmelerinin yasaklanması, emeklilik maaşının son aylık ücretin yüzde 53'üne yükseltilmesi ve sosyal yardım alanlara uygulanan yaptırımlara son verilmesi gerektiğini söyledi.

DW, kna/AG, HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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