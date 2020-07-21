Almanya’da 5 çocuktan 1’i yoksulluk içinde yaşıyor

Almanya’da her beş çocuk ve gençten biri yoksulluk içinde yaşıyor. Bu cümle, Almanya’daki Bertelsmann Vakfı’nın Çarşamba günü açıkladığı raporundan. Rapora göre, koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan pandemi süreci bu durumu kötüleştirecek.

Bertelsmann Vakfı’nın raporuna göre Almanya’da 2,8 milyon çocuk ve genç yoksulluk içerisinde yetişiyor. Bu rakam, Almanya’daki 18 yaş altı nüfusunun yüzde 21,3’üne tekabül ediyor. Almanya’nın toplam nüfusu 83 milyon.

“Çocuk yoksulluğuyla mücadele uzun yıllardır Almanya’daki en büyük toplumsal sorunlardan birisi” denilen raporda, 2014 yılından bu yana bu konuda önemli bir gelişme sağlanmadığı belirtiliyor. Rapor, çözüm bulunamamış çocuk yoksulluğunun çocukların yetişmesi, refahı, eğitimi ve geleceği konusunda ciddi sonuçlar doğuracağına dikkat çekiyor.

Ayda bir defa dışarıda yemek yiyemiyorlar

Çocuk yoksulluğu en fazla sosyal etkinliklerde ortaya çıkıyor. Rapora göre yoksulluk içerisinde yaşayan çocukların üçte ikisi senede bir defa bir hafta süreyle aileleriyle birlikte tatile gidemiyor. Birçok ailenin geliri ayda bir defa çocuklarıyla birlikte sinemaya veya konsere gitmeye ya da dışarıda yemek yemeye yetmiyor. Okul gezileri, öğrenci değişimi veya eve çocuğun arkadaşlarının davet edilmesi ise bu aileleri çok zorluyor.

Çocuk ve gençlerin yaşadığı yoksulluk Almanya içerisinde de farklılık gösteriyor. Berlin ve Bremen eyaletlerinde mali durumu kötü olan ailelerde yetişen çocuk sayısı daha fazlayken, en az çocuk yoksulluğunun yaşandığı eyaletlerse Bavyera ve Baden-Württemberg olarak kaydedildi.

Korona krizi çocuk yoksulluğunu artırabilir

Koronavirüs kaynaklık dünya çapında yaşanan kriz nedeniyle Almanya’da çocuk yoksulluğunun artması söz konusu. Raporda pandeminin özellikle dezavantajlı çocuk ve gençlerin ailelerini etkilediği belirtiliyor. Bu ailelerdeki ebeveynler kriz öncesinde daha ziyade ya yarı zamanlı olarak ya da ayda en fazla 450 euro para kazanılan işlerde çalışıyorlardı. Bu sebepten pandemi sonrası işlerini ilk kaybeden insanlardan oldular ve ya çok az kısa çalışma ödeneği alabildiler ya da hiç alamadılar.

Korona krizi nedeniyle Almanya'da uygulanan kısıtlamalar kapsamında çocuklar okula gidemediler ve uzaktan eğitim aldılar.

Pandemi aynı zamanda ihtiyaç sahibi çocuklara ve gençlere yapılan yardımları da etkiledi. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma konusunda kısıtlamaların getirildiği dönemde bu çocuklara devlet ve sivil toplumun yaptığı yardımlar kesildi.

Almanya’da kısıtlamalar nedeniyle okullar kapatıldı ve uzaktan eğitim modeline geçildi. Bu dönemde yoksul çocuklar bu durumdan daha çok etkilendi. Temel güvence yardımı alan ailelerde yaşayan çocukların yüzde 24’ünün evinde internet erişimi olan bir bilgisayar yokken, yüzde 13’ü uzaktan eğitim almak ve ders çalışmak için sakin bir alana sahip değillerdi. Çocukların yarısı da yeteri kadar odası bulunmayan hanelerde yaşıyor.

Bertelsmann Vakfı raporundaki bilgiler, aralarında İstihdam Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü’nden (IAB) alınan verilere dayanıyor. Buna göre yoksul olarak değerlendirilen çocuklar ya sosyal yardım (Hartz IV) ya da gelirleri Almanya'da tüm hanelerin ortalama gelirinin yüzde 60'ından az olan ailelerde yaşıyor.

KNA,dpa,epd/DÇÜ,HT

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