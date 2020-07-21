 Almanya’da 5 çocuktan 1’i yoksulluk içinde yaşıyor | ALMANYA | DW | 22.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya’da 5 çocuktan 1’i yoksulluk içinde yaşıyor

Alman ekonomisi uzun yıllardır gelişiyor olsa da ülkede yoksulluk içinde yaşayan çocuk ve gençlerin durumu iyileşmiyor. Koronavirüs pandemisinin bu durumu kötüleştireceği belirtiliyor.

Almanya'da her beş çcocuktan biri yoksulluk içinde büyüyor.

Almanya'da her beş çcocuktan biri yoksulluk içinde büyüyor.

Almanya’da her beş çocuk ve gençten biri yoksulluk içinde yaşıyor. Bu cümle, Almanya’daki Bertelsmann Vakfı’nın Çarşamba günü açıkladığı raporundan. Rapora göre, koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan pandemi süreci bu durumu kötüleştirecek.

Bertelsmann Vakfı’nın raporuna göre Almanya’da 2,8 milyon çocuk ve genç yoksulluk içerisinde yetişiyor. Bu rakam, Almanya’daki 18 yaş altı nüfusunun yüzde 21,3’üne tekabül ediyor. Almanya’nın toplam nüfusu 83 milyon.

Önerdiğimiz linkler

Tokyo’daki BM Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, salgının neden olduğu ekonomik sonuçlar otuz yıldır yürütülen yoksullukla mücadele çabalarını sıfırlayabilir. (10.04.2020)

BM Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) raporuna göre, dünya genelinde 258 milyon çocuk okula gidemiyor. Raporda salgının eğitimdeki eşitsizliği daha artırdığına da dikkat çekiliyor. (23.06.2020)

UNICEF ve Save the Children tarafından yapılan araştırmaya göre dünyada koronavirüs salgını nedeniyle 86 milyon çocuk daha yoksulluğa itildi. (28.05.2020)

“Çocuk yoksulluğuyla mücadele uzun yıllardır Almanya’daki en büyük toplumsal sorunlardan birisi” denilen raporda, 2014 yılından bu yana bu konuda önemli bir gelişme sağlanmadığı belirtiliyor. Rapor, çözüm bulunamamış çocuk yoksulluğunun çocukların yetişmesi, refahı, eğitimi ve geleceği konusunda ciddi sonuçlar doğuracağına dikkat çekiyor.

Ayda bir defa dışarıda yemek yiyemiyorlar

Çocuk yoksulluğu en fazla sosyal etkinliklerde ortaya çıkıyor. Rapora göre yoksulluk içerisinde yaşayan çocukların üçte ikisi senede bir defa bir hafta süreyle aileleriyle birlikte tatile gidemiyor. Birçok ailenin geliri ayda bir defa çocuklarıyla birlikte sinemaya veya konsere gitmeye ya da dışarıda yemek yemeye yetmiyor. Okul gezileri, öğrenci değişimi veya eve çocuğun arkadaşlarının davet edilmesi ise bu aileleri çok zorluyor.

Çocuk ve gençlerin yaşadığı yoksulluk Almanya içerisinde de farklılık gösteriyor. Berlin ve Bremen eyaletlerinde mali durumu kötü olan ailelerde yetişen çocuk sayısı daha fazlayken, en az çocuk yoksulluğunun yaşandığı eyaletlerse Bavyera ve Baden-Württemberg olarak kaydedildi.

Korona krizi çocuk yoksulluğunu artırabilir

Koronavirüs kaynaklık dünya çapında yaşanan kriz nedeniyle Almanya’da çocuk yoksulluğunun artması söz konusu. Raporda pandeminin özellikle dezavantajlı çocuk ve gençlerin ailelerini etkilediği belirtiliyor. Bu ailelerdeki ebeveynler kriz öncesinde daha ziyade ya yarı zamanlı olarak ya da ayda en fazla 450 euro para kazanılan işlerde çalışıyorlardı. Bu sebepten pandemi sonrası işlerini ilk kaybeden insanlardan oldular ve ya çok az kısa çalışma ödeneği alabildiler ya da hiç alamadılar.

Korona krizi nedeniyle Almanya'da uygulanan kısıtlamalar kapsamında çocuklar okula gidemediler ve uzaktan eğitim aldılar.

Korona krizi nedeniyle Almanya'da uygulanan kısıtlamalar kapsamında çocuklar okula gidemediler ve uzaktan eğitim aldılar.

Pandemi aynı zamanda ihtiyaç sahibi çocuklara ve gençlere yapılan yardımları da etkiledi. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma konusunda kısıtlamaların getirildiği dönemde bu çocuklara devlet ve sivil toplumun yaptığı yardımlar kesildi.

Almanya’da kısıtlamalar nedeniyle okullar kapatıldı ve uzaktan eğitim modeline geçildi. Bu dönemde yoksul çocuklar bu durumdan daha çok etkilendi. Temel güvence yardımı alan ailelerde yaşayan çocukların yüzde 24’ünün evinde internet erişimi olan bir bilgisayar yokken, yüzde 13’ü uzaktan eğitim almak ve ders çalışmak için sakin bir alana sahip değillerdi. Çocukların yarısı da yeteri kadar odası bulunmayan hanelerde yaşıyor.

Bertelsmann Vakfı raporundaki bilgiler, aralarında İstihdam Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü’nden (IAB) alınan verilere dayanıyor. Buna göre yoksul olarak değerlendirilen çocuklar ya sosyal yardım (Hartz IV) ya da gelirleri Almanya'da tüm hanelerin ortalama gelirinin yüzde 60'ından az olan ailelerde yaşıyor.

KNA,dpa,epd/DÇÜ,HT

©Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Fußball Bundesliga | Borussia Mönchengladbach - 1. FC Union Berlin | Banner

Bundesliga'da yeni sezon için seyircili maç beklentisi 21.07.2020

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, pandemi nedeniyle taraftarlara kapalı olarak tamamlanan Bundesliga'da önümüzdeki sezon maçların seyircili oynanacağına dair ümitli olduğunu açıkladı.

Tansania | Dar es Salaam | Schüler im Unterricht mit Masken

Pandemi nedeniyle 10 milyon çocuğun eğitimi tehlikede 13.07.2020

Save the Children yardım örgütü, koronavirüs pandemisi nedeniyle eğitimde daha önce görülmemiş bir acil durumla karşı karşıya olunduğunu, 10 milyon çocuğun eğitim hayatlarına geri dönememe riski bulunduğunu açıkladı.

Bildergalerie Weltkindertag Kinder in Islamabad

Pandemi 86 milyon çocuğu yoksulluğa itti 28.05.2020

UNICEF ve Save the Children tarafından yapılan araştırmaya göre dünyada koronavirüs salgını nedeniyle 86 milyon çocuk daha yoksulluğa itildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Almanya'da her beş çcocuktan biri yoksulluk içinde büyüyor.

Almanya’da 5 çocuktan 1’i yoksulluk içinde yaşıyor

Alman ekonomisi uzun yıllardır gelişiyor olsa da ülkede yoksulluk içinde yaşayan çocuk ve gençlerin durumu iyileşmiyor. Koronavirüs pandemisinin bu durumu kötüleştireceği belirtiliyor.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 yenilmesi üzerine Liverpool sezonun bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarının arkasındaki isimse Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp.    