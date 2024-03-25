Almanya'da 40 aracın karıştığı zincirleme kaza: İki ölü

Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Würzburg yakınlarındaki bir otobanda yaklaşık 40 aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Kazada iki kişinin hayatın kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı belirtildi. Polis sözcüsü, 57 yaşında bir kadın ve iki yaşında bir çocuğun kaza yerinde hayatını kaybettiğini, kazada ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan bir diğer çocuğun da hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Üç araç alev aldı

Birbiriyle bağlantılı üç kazadan ilkinin Pazar günü yerel saatle 16:00 sıralarında yağmur nedeniyle ıslak olan otoban zemininde meydana geldiği ve 17 aracın kazaya karıştığı belirtildi. Kazaya başka bir kazada hasar görmüş yol kenarındaki bir aracın bazı sürücülerin dikkatini dağıtmasının neden olduğu bildirildi. İkisi ağır dokuz kişinin yaralandığı bu kazanın hemen ardından fren manevraları nedeniyle bir başka kaza daha meydana geldi. Bu kaza sonucu alev alan bir araç nedeniyle diğer iki aracın da yanmaya başladığı, iki kişinin de bu yanan araçlarda hayatını kaybettiği belirtildi. Bu kazadan yaklaşık yarım saat sonra ise üç aracın karıştığı bir diğer kazada iki kişi hafif yaralandı.

Fotoğraf: Merzbach/News5/dpa/picture alliance

Çok sayıda polis, itfaiye ve kurtarma ekibi olay yerine sevk edilirken, Bavyera Kızıl Haç'ı da üç kurtarma helikopterinin olay yerine indiğini bildirdi. Kazanın meydana geldiği A3, saatler boyunca kapalı kalırken, Würzburg savcılığının kazayı soruşturmak üzere üç uzman görevlendirdiği belirtildi.

Dpa,AFP/SÖ,EC

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