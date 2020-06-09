 Almanya′da 30 bin kişiye çocuk istismarı soruşturması | ALMANYA | DW | 29.06.2020

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ALMANYA

Almanya'da 30 bin kişiye çocuk istismarı soruşturması

Almanya’da son dönemde ortaya çıkan çocuk istismarı vakaları sonrası başlatılan soruşturmalar genişletildi. Polis 30 bin şüpheliyi araştırdığını duyurdu.

Polis şüphelilerden birinin evinin önünde

Polis şüphelilerden birinin evinin önünde

Almanya'nın batısındaki Bergisch Gladbach kentinde çocuk istismarı ağına yönelik bir operasyon kapsamında 30 bin şüpheli hakkında soruşturma yürütüldüğü açıklandı.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Adalet Bakanlığı, siber suçlar biriminin 30 bin kimliği bilinmeyen şüpheliyi araştırdığını duyurdu. Çocuk ve genç pornografisi niteliğinde içerikleri internet üzerindeki forum ve sohbet gruplarında  paylaştığı şüphesiyle bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Twitter üzerinden yapılan açıklamada çocuk istismarına adı karışan kişilerin ve destekçilerinin internette kimliğini saklamasına izin verilmeyeceği belirtildi. Olaya ilişkin yaptığı açıklamada Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Adalet Bakanı Peter Beisenbach, internet üzerindeki çocuk istismarının boyutu hakkında duyduğu şaşkınlık ve üzüntüyü dile getirdi. Soruşturmayı yürüten ekibin bulgularını "aşırı derecede rahatsız edici" olarak nitelendiren Beisenbach, "İnternet ortamında çocuk istismarının düşündüğümüzden daha fazla olduğunu kabul etmeliyiz" diye konuştu.

70 şüpheli yakalandı

Almanya'da çocuk istismarına yönelik soruşturma geçtiğimiz yıl Ekim ayında Bergisch Gladbach'ta bir şüphelinin yakalanması ile başlamıştı. Operasyon kapsamında bugüne kadar Almanya çapında 70 şüphelinin kimliği tespit edildi. Soruşturmada ilk ceza, 27 yaşındaki bir askerin Mayıs ayında 10 yıl hapse mahkum edilmesiyle verildi. Zanlı, süresiz olarak ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırıldı.

Geçtiğimiz 18 ay içerisinde Almanya'nın farklı noktalarında ortaya çıkan çocuk istismarı vakaları ülke çapında şaşkınlık yarattı. Haziran'da Münster'de 27 yaşındaki bir adamın evinde ele geçirilen fotoğraf ve videoların ardından 11 kişi çocuklara cinsel istismar suçlamasıyla yakalanmıştı. Polis, yaşları beş, on ve 12 olan üç mağduru teşhis etmişti. Münster yakınlarındaki Lügde'deki bir kamp alanında da çok sayıda çocuğun istismar edildiği ortaya çıkmıştı.

AFP/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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