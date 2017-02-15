 Almanya′da 29 yılın en yüksek enflasyonu | Almanya | DW | 29.11.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Almanya

Almanya'da 29 yılın en yüksek enflasyonu

Almanya'da enflasyon Kasım ayında bir önceki yıla göre yüzde 5,2 arttı. Uzmanlar enflasyonda zirvenin görüldüğü, önümüzdeki aylarda gerileme yaşanacağı görüşünde.

default

Almanya'da Kasım ayında enflasyon, bir önceki yılın Kasım ayına göre yüzde 5,2 artarak 1992 Haziran ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.

Federal İstatistik Dairesi, enflasyondaki patlamada enerji fiyatlarındaki hızlı yükselişin rol oynamayı sürdürdüğünü belirtti. Almanya'da enflasyon Ekim ayında bir önceki yıla göre yüzde 4,5 artarak 1993 Ağustosu sonrasındaki en yüksek seviyeye yükselmişti.

Almanya'da bir önceki en yüksek enflasyon, Batı ve Doğu Almanya'nın yeniden birleşmesi sonrasında Doğu Almanya'da gıda fiyatlarındaki artış sonucu yüzde 5,8 ile 1992 yılı Haziran ayında kaydedilmişti.

Kasım ayında enflasyondaki artışta en büyük rolü yine enerji fiyatları oynadı. Hanelerdeki enerji tüketimi ve yakıt fiyatlarında yüzde 22,1'lik artış kaydedilirken gıda fiyatlarında yüzde 4,5 ve ev kiralarını da kapsayan hizmetlerde yüzde 2,8'lik artış oldu.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, enflasyonun kontrolden çıkabileceğine dair endişelere yanıt olarak, bu tür bir işaret bulunmadığını söyledi. Şu sıralar alışılmışın üstünde seyreden enflasyon oranlarını geçici bir olgu olarak gören AMB, gevşek para politikalarından geri dönmesi için artan baskıyla karşı karşıya kalmıştı. AMB yetkilisi Schnabel, "Kasım ayında enflasyonda zirveye ulaşıldığını ve enflasyonun önümüzdeki yıl aşamalı olarak yeniden gerileyeceğini düşünüyoruz" dedi. AMB, üye ülkeler için yüzde 2'lik enflasyon hedefi koymuştu.

AFP/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Almanya'da enflasyon 28 yıl sonra yüzde 4'lere çıktı

Almanya'da enflasyon, 1993 yılından bu yana ilk kez yüzde 4 seviyesinin üzerine çıktı. Artışta artan enerji fiyatları ve tedarik sıkıntısı rol oynuyor.  

Almanya'da enflasyon yüzde 3,9'a yükseldi

Almanya'da Ağustos ayında enflasyon oranı son 28 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 3,9 oldu. Enflasyondaki artış, aylardır yükselme eğilimi içinde olan enerji fiyatları ile ilişkilendiriliyor.  

Almanya'da enflasyon oranı yüzde 3,8 oldu

Almanya'da Temmuz enflasyonu son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8'e yükseldi. Uzmanlar, gelecek yıldan itibaren enflasyonun yine düşeceği tahmininde bulunuyor.  

Almanya’da enflasyon son 10 yılın en yüksek seviyesinde

Almanya’da Tüketici Fiyat Endeksi’nin mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttığı açıklandı. Ülkede enflasyon son olarak 10 yıl önce bu kadar yüksek çıkmıştı.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Almanya'da yeni hükümet göçü kolaylaştırmayı planlıyor

Üzerinde uzlaşma sağlanan koalisyon sözleşmesi göçmenlerin haklarını iyileştirmeyi vaat ediyor. Çifte vatandaşlığın mümkün olması, vatandaşlığa geçişin kolaylaştırılması, iltica sürecinin hızlandırılması planlanıyor.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan ülkede baş gösteren ikinci salgın dalgası sebebiyle zor günler geçiriyor. Günlük vaka sayısının 400 bine dayandığı ülkede her gün binlerce insan ölüyor.  