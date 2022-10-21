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Fotoğraf: Christian Ohde/CHROMORANGE/picture alliance
EkonomiAlmanya

Almanya'da 2,6 milyon kişi evini ısıtmakta zorlanıyor

31 dakika önce

Almanya'da yapılan bir araştırma, yüz binlerce insanın mevcut enerji krizinden önce bile ısınma sorunu yaşadığını ortaya koydu. Nüfusun yüzde 3,2'si, 2021'de evini yeterince ısıtamadığını söyledi.

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Alman Federal İstatistik Dairesi (Destatis), Almanya'da geçen yıl halkın yüzde 3,2'sinin maddi imkânsızlık nedeniyle evini yeterince ısıtamadığını söylediğini bildirdi. Bu oran, Almanya'da 2021 yılında yaklaşık 2,6 milyon kişinin evini ısıtmakta zorlandığı anlamına geliyor.

Avrupa Birliği (AB) genelinde 2021'deki yaşam koşulları ve gelir durumuyla ilgili gerçekleştirilen araştırmaların sonuçlarından elde edilen verilere göre, Almanya'da bu konuda en fazla sıkıntı yaşayanların yüzde 4,3'lük oranla yalnız yaşayan kişiler ve yüzde 4,7'lik oranla tek başına çocuk yetiştirenler olduğu belirtildi.

Symbolbild Wohnung Thermometer
Fotoğraf: Wolfgang Maria Weber/IMAGO

AB genelinde, maddi sebeplerden evini ısıtamayanların ortalama oranı yüzde 6,9 çıktı. En yüksek oran yüzde 23,7 ile Bulgaristan'da görüldü. Bu ülkeyi yüzde 17,5 ile Yunanistan izledi.

Federal İstatistik Dairesi, açıklanan bulguların, Almanya'da ve AB genelinde yoksulluk riskinin ölçümü için veri toplayan "Avrupa Birliği Gelir ve Yaşam Koşulları İstatistikleri" (EU-SILC) biriminden edinildiğini belirtti.

Ankete katılan kişilerin cevapları, ısınma koşullarıyla ilgili kişisel değerlendirmelerine dayanıyor.

Enerji fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'yı Şubat ayındaki işgalinin ardından başlayan savaşın etkisiyle ciddi oranda yükseldi. Fiyatlar şu an 2021'deki seviyelerinin bir hayli üzerinde. Hükümetler ise hane halkı ve şirketlerin özellikle kış aylarında ödeyeceği faturaları hafifletebilmek için çeşitli önlemler almaya çalışıyor.

DW,AFP/CÖ,BK

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