Almanya'da 2022 yılı enflasyonu yüzde 7,9 oldu

Almanya'da 2022 yılı enflasyon oranı yüzde 7,9 olarak açıklandı. Bu oran, Almanya'da kayıtlara geçen en yüksek enflasyon rakamı. Ekonomistler kısa sürede bir iyileşme beklemiyor.

Almanya'da yaşam 2022 yılında ülke tarihinde bu güne kadar görülmemiş oranda pahalandı.

Federal İstatistik Dairesi'nden Salı günü yapılan açıklamada enerji ve gıda fiyatlarındaki keskin artışın ilk tahminlere göre 2022 yılı enflasyonunu yüzde 7,9 seviyelerine taşıdığı belirtildi.

Almanya'da bu orana en yakın rakam olan yüzde 7,6; 1951 yılında tespit edilmişti. Hesaplama yöntemlerinde zamanla değişikliklere gidilmiş olsa da Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden sonra hiç bu kadar yüksek oranda bir enflasyon kaydedilmemişti.

2021'de tüketici fiyatları ortalama yüzde 3,1 artmıştı. Ancak daha sondaki süreçte artan enerji maliyetlerinin etkisiyle pahalılık rekor düzeylerde artış kaydetti. Bu durum da enflasyonu körükledi.

2022 yılının sonlarına doğru ise hükümetin vatandaşlara yönelik enerji teşvikleri nedeniyle enflasyon hızını gözle görülür seviyelerde düşürdü. Federal hükümet Aralık ayında vatandaşları rahatlatacak bir dizi adım attı. Bu bağlamda Aralık ayı doğal gaz faturalarını devlet üstlendi. Bunun da enflasyonun düşmesinde önemli bir etkisi oldu.

Enflasyon gıda fiyatlarını tırmandırdı Fotoğraf: Matthias Stolt/CHROMORANGE/picture alliance

Mevcut enflasyon yüzde 8,6

Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, tüketici fiyatları Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artış gösterdi. Kasım ayında ise yıllık enflasyon oranı yüzde 10 olarak ölçüldü. Enflasyon Ekim ayında yüzde 10,4'lük rekor seviyeye ulaşmıştı.

Enerji ve gıda fiyatlarındaki aşırı artış enflasyonun da tırmanmasına yol açtı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ve arz kıtlığı, halihazırda gergin olan ekonomik durumu daha da kötüleştirdi.

Almanya'da tüketiciler Aralık ayında enerji için bir yıl öncesine göre yüzde 24,4 daha fazla ödeme yapmak zorunda kalırken, gıda fiyatları bir yıl içinde yüzde 20,7 arttı. Alman hükümeti milyarlarca euroluk teşviklerle şirketleri ve tüketicileri rahatlatmaya çalışıyor. Elektrik ve doğal gaza uygulanacak tavan fiyatlarla da haneler ve şirketler için artan maliyetlerin etkileri hafifletilmeye çalışılıyor.

Hükümet teşviklerle enflasyonu dizginlemeye çalışıyor Fotoğraf: Daniel Kubirski/picture alliance

Ekonomistlere göre enflasyon 2023 yılında hız kesecek. Ancak bu durumun fiyatlara hızlı şekilde yansıması beklenmiyor. Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel yaptığı açıklamada enflasyonun kısa sürede düşmeyeceğini, bu sürecin yavaş gelişeceğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) da, 2022 yazından bu yana faiz artırımlarıyla Euro Bölgesindeki enflasyon artışını engellemeye yönelik adımlar atıyor.

dpa/TY,HT