Almanya'da 2 milyonu aşan çocuk ve genç yoksulluk sınırında

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre geçen yıl ülkedeki yaklaşık 2,2 milyon çocuk ve genç yoksulluk tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Alman İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre 2022 yılında ülkede 18 yaşın altındaki yaklaşık 2 milyon 200 bin kişi yoksulluk riski veya sosyal dışlanma tehdidi altında bir yaşam sürdü.

Yoksulluk sınırı hanehalkı gelirine göre belirleniyor. Buna göre 2022 yılında dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırı net 2 bin 625 euro olarak baz alınıyor.

İstatistik Dairesi'nden yapılan açıklamada yoksullukla mücadele eden çocukların oranlarının, ebeveynlerin eğitim düzeyi ile yakından ilişkili olduğuna vurgu yapılarak, "Düşük mesleki nitelikleri olan ebeveynlerin çocuklarının yaklaşık yüzde 38'i yoksulluktan etkilendi. Ebeveynlerin daha yüksek bir okul ve meslek eğitimi aldığı durumlarda, çocukların yoksulluk sınırının altına düşme riski de önemli ölçüde azalıyor. Örneğin, ebeveynlerinin ustalık unvanına veya tamamlanmış bir üniversite eğitimine sahip olduğu durumlarda, sadece yüzde 6,7 oranında çocuk ve genç yoksulluk tehdidi altında bulunuyor" denildi.

Almanya'da yoksulluk: Her beş çocuktan biri neden yoksul? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Çocuk ve gençlerde yoksulluk sınırında Almanya, AB ülkeleri arasında alt orta sıralarda yer aldı. Slovenya, Çekya ve Danimarka gibi AB ülkelerinin üçte ikisinde, 18 yaş altı yoksulluk riski nüfusa göre Almanya'dan yaklaşık yarı yarıya daha düşük olarak saptandı. Aynı oran, Romanya, Bulgaristan ve İspanya gibi ülkelerde ise daha yüksek tespit edildi. Toplamda, 2022 yılında AB genelinde yaklaşık 20 milyon çocuk ve genç yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında bulunuyordu.

dpa,epd/TY,EC

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