Almanya'da 18 vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı

Almanya'da halen iktidarda olan dördüncü Merkel hükümeti döneminde, 18 Federal Meclis milletvekili hakkında 22 kez dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar alındığı ortaya çıktı. Süddeutsche gazetesinin bildirdiğine göre, bir önceki koalisyon hükümeti döneminde bu rakam sadece dört, onun öncesinde yani ikinci Merkel hükümeti döneminde ise dokuz oldu.

Artışın sebebi bilinmiyor

Federal Meclis yönetimi, artışın nedeninin ve dokunulmazlığın kaldırıldığı 22 kararın ardından soruşturmaların akıbetinin bilinmediğini, nitekim bu konuda kendilerine bildirim zorunluluğu bulunmadığını açıkladı.

Almanya'da milletvekillerinin faaliyetlerini izleyen şeffaflık örgütü Abgeordnetenwatch'ın yaptığı takiplere göre ise, haklarında dokunulmazlığın kaldırılması kararı verilen 18 Federal Meclis milletvekilinden sadece biri hakkında mahkumiyet kararı çıktı. Abgeordnetenwatch, bu vekilin de sağ popülist, İslam ve göç karşıtı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi üyesi Sebastian Münzenmaier olduğunu bildiriyor. Münzenmaier'in tehlikeli adam yaralamaya yardım etmek suçundan para cezasına çarptırıldığı bildiriliyor.

CSU üyesi Georg Nüßlein

Sekiz vekil hakkında soruşturma sürüyor

Abgeordnetenwatch'ın verilerine göre an itibarıyla hakkında dokunulmazlığı kaldırılarak soruşturma başlatılan dokuz milletvekili bulunuyor. Bunların arasında adı, pandeminin başında yaşanan maske sıkıntısı sırasında kamu kuruluşlarına maske satın alınmasında aracılık edip yüksek komisyon alan, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) üyesi Georg Nüßlein ile Azerbaycan hükümetinden rüşvet almakla suçlanan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Axel Fischer ve rüşvet iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Marcus Held'in de bulunduğu belirtiliyor.

Bu üçü dışında partiler yasasına aykırı biçimde bağış kabul etmekten CDU'lu Peter Bleser ile AfD Federal Meclis Grup Eş Başkanı Alice Weidel'in dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Yine AfD üyesi Thomas Seitz'in seçim kampanyası sırasında savcı, dolayısıyla da devlet memuru olduğu dönem ırkçı söylemlerde bulunmasıyla anayasaya aykırı davrandığı gerekçesiyle, bir başka AfD üyesi olan Robby Schlund ile Sol Parti'li Lorenz Gösta Beutin hakkında da katıldıkları gösterilerle bağlantılı olarak dokunulmazlıklarının kaldırıldığı bildiriliyor. AfD'nin Federal Meclis Grup Eş Başkanı Alexander Gauland hakkında özel yaşamıyla ilgili vergi beyanı bağlantılı soruşturmanın ise askıya alındığı bildiriliyor.

Almanya'da halen iktidarda olan dördüncü Merkel hükümeti üç partili bir koalisyondan oluşuyor. Bunlar, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD).

AFP,DW / ETO,ET

© Deutsche Welle Türkçe